Кто хочет занять пост главы антикоррупционного центра Молдовы

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Пока никто не спешит занять пост главы Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы. С 19 октября, когда объявили конкурс на пост руководителя (НАЦ), пока ни один кандидат на эту должность не подавал заявление в парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету, заявила Sputnik председатель комиссии Раиса Апольски.

Депутат отметила, что до завершения конкурса осталось чуть больше недели.

"Дата окончания конкурса — 29 ноября. На данный момент никто еще не подал заявку на участие в конкурсе", — сказала Апольски.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Национальный антикоррупционный центр Молдовы остается без руководства

Конкурс на пост директора НАЦ был инициирован 19 октября. Мандат действующего руководителя структуры Виорела Кетрару истек 25 октября этого года.

Согласно местному законодательству, глава антикоррупционного центра назначается на должность парламентом большинством голосов избранных депутатов на пятилетний срок без возможности назначения на новый срок. Должность руководителя НАЦ несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и творческой.

Кандидат на должность директора отбирается на основе конкурса, организуемого комиссией парламента по вопросам права, назначениям и иммунитету, с привлечением в качестве наблюдателей представителей гражданского общества.