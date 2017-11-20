Подробности осквернения памятника Пушкину в одном из городов Молдовы

Как это было: в молдавском городе Фалешты осквернили памятник Александру Сергеевичу Пушкину – что говорят в полиции

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в молдавском городе Фалешты. Вопиющий случай произошел в минувшие выходные. Как сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Людмила Кондрат, по данному факту ведется расследование.

"Инцидент произошел в центральном парке в Фалештах. Вандалы сломали верхнюю часть памятника Пушкину — голову и плечи. Возбуждено уголовное дело по статье 288 "Вандализм". Полиция предпринимает действия по идентификации злоумышленников", — отметила собеседница.

По ее словам, у сотрудников правоохранительных органов есть некоторые зацепки.

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, за вандализм, то есть осквернение зданий или иных помещений, а равно уничтожение имущества в общественном транспорте или других общественных местах, грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 140 до 200 часов, или лишение свободы до одного года.

То же действие, совершенное двумя или более лицами, в отношении имущества, имеющего историческую, культурную или религиозную ценность, наказывается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до трех лет.