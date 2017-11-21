Какой будет эта неделя: точный прогноз погоды на 22 и 23 ноября

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КИШИНЕВ, 21 ноя окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 21 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, утром возможны туманы, температура воздуха составит до + 5 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 5 С в Кишиневе и + 6 С на юге.

Атмосферное давление пониженное. Возможны слабые геомагнитные бури, переходящие в сильные волнения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +4 С днем, а ночью — 2 С.

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev В ожидании первого снега: точный прогноз погоды на 21 и 22 ноября

В центре республики ожидается от +6 С в дневные часы и — 1 — 0 С — ночью. На юге температура поднимется до + 6 градусов днем и +1 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 21 и 22 ноября — ожидается пасмурная погода, возможны осадки, туманы, а в среду может выпасть первый снег. В целом температура будет держаться на уровне — 3 + 4 С.

Праздники

Всемирный день телевидения (World Television Day), отмечаемый ежегодно 21 ноября, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года (резолюция № A/RES/51/205), в ознаменование даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного конгресса.

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Также отмечается 21 ноября один из главных церковных праздников — собор Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил.

Народные приметы на 21 ноября

Появился утром 21 ноября иней — зима будет снежной

Утренний туман предвещает оттепель

Если человек родился 21 ноября, то он будет отличным лекарем. В качестве оберега ему рекомендуется носить талисман с гранатом

Рассвело 21 ноября раньше, чем обычно — ожидай стужу в ближайшее время

Практически нет шишек на хвойных деревьях — это сулит теплую зиму без мороза

Много желудей на дубе — зима, скорее всего, будет мягкой и теплой

Мокрый снег 21 ноября — весна дождливой будет

Иней появился на деревьях — жди снегопада в ближайшие дни

Ясный день 21 ноября — примета, что будут трескучие морозы

Услышать в этот день церковные колокола — к беде

Попариться в бане — долго болеть не будешь

Человек, родившийся 21 ноября, будет счастливым

Если приснился хороший сон, есть примета, что не следует никому его рассказывать, иначе он не сбудется

Если поставить мисочку каши домовому, то он не будет досаждать хозяевам. А если еще и угостить пивом, то добрый дух всегда придет на помощь.