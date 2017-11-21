Тысячи кишиневцев сегодня останутся без электроэнергии

Компания Red Union Fenosa сообщила, что во вторник, 21 ноября, ожидаются плановые отключения электроэнергии

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Публикуем список улиц, где сегодня запланированы отключения электроэнергии.

Центр:

— ул. А. Пушкин 16, 16/1, 16/2, 20, 20/1, А. Щусев, 55, 62, Букурешть 53, 53/1, 57, 59, 63, 9999, M. Еминеску 23-29, 30-38, Влайку Пыркэлаб 17, 23, 26, 30, 31, 32, 33 — в период с 09:00 — 17:00

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Эксперт рассказал о возможности снижения тарифа на электроэнергию

— ул. Пандурилор 62, 62A — в период с 09:00 — 17:00

— ул.Четатя Албэ 101-139, 122-140, Ханул Морий 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142 — в период с 09:30 — 17:30Сектор Чеканы:

— ул. М. Садовяну 2, Св. Параскива 22 — в период с 09:30 до 17:00.



Рышкановка:

— ул. А. Руссо 2/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, Киев, 6/1, 10/2, 14/2, 14/3, Н. Димо 11/5, 13/3, 13/4А, 17/3, 17/4 — в период с 11:30 — 18:00

— бул. Москова 6, 8, 10/1, 10/2, 10/3, Мирон Костин 12, 16, 18/1, 18/2 — в период с 09:00 — 17:00

Буюканы:

— ул. Б. Лэутару 1-19, 35, 41, 2-16, Примэверий 44, 36-48, Штефан Няга 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, В. Белинский 32/1- в период с 08:30 — 17:00

— ул. Буюкань 2, 6, 13A, Киприан Порумбеску 1-31, 2-18, Ион Некулче 3, М. Тэнасе 1-17, 2-22, Примэверий 25, Штефан Няга 5, 7, 9, 11, В. Лупу 8, 16/1, В. Белинский 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 – в период с 9:20 — 17:00

— ул. Каля Ешилор, 3/2, Ион Крянгэ 4 — в период с 13:00 — 17:00

— ул. Каля Ешилор, 7 — в период с 09:00 — 13:00

— ул. Ион Крянгэ 11-35, 14-16, 34-56,В. Белинский 32B, 36, 36В, 38, 40, 61 — в период с 09:30 — 17:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.