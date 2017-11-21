Бассейны Кишинева могут быть опасны для здоровья

Во избежание распространения заразных болезней Минздрав Молдовы настаивает на принятии регламента, который позволит медикам наведываться в развлекательные и спортивные комплексы с регулярными проверками

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Бассейны Кишинева находятся в удовлетворительном санитарном состоянии. Об этом говорится в проекте Санитарного регламента плавательных бассейнов. Соответствующий документ на публичное обсуждение вынесло министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

По результатам проб воды, взятых еще в 2016-м году, химические и микробиологические показатели находятся в норме. Однако чиновники от медицины отмечают, что риск распространения инфекционных и других заболеваний все равно остается, поскольку инструментов для осуществления текущих проверок у них нет.

В Минздраве отмечают, что отсутствие регулярного контроля бассейнов Кишинева может привести к росту грибковых заболеваний, дизентерии, отитов, синуситов и др.

Новый регламент, в свою очередь, позволит не только регулярно мониторить качество воды в бассейнах города, но также установит санитарные требования к их строительству, режиму эксплуатации и к качеству воды. Таким образом, у медиков появится инструмент санитарно-эпидемиологического контроля.