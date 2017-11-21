В Молдове проверят все шахты после гибели трех человек в Пашканах

Глава молдавского кабмина распорядился провести проверки на всех шахтах страны после трагедии в Криулянском районе

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип поручил в срочном порядке проверить состояние всех шахт в стране. Об этом он сообщил в рамках заседания кабмина во вторник вечером.

Трагедия произошла в понедельник вечером недалеко от села Пашканы Криулянского района.

Первоначально сообщалось, что жены трех рабочих обратились за помощью после того, как их мужья не вернулись домой после работы. Сразу же на место прибыли спасатели, которые в 4 километрах от входа в шахту обнаружили в руинах тела двух погибших мужчин.

Третьего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался.

По факту произошедшего открыты два уголовных дела. Речь идет о нарушении правил охраны труда и нарушение правил эксплуатации шахт.

"Хочу выразить соболезнования родственникам. У нас было заседание. Уже есть задержанные, которые, возможно, виновны в произошедшей трагедии. Нужно довести расследования до конца и срочно начать проверки на других шахтах страны, а также оказать помощь родственникам погибших. Мы выделим из резервного фонда по 50 тысяч леев", — сказал Филип.

Трое погибших шахтеров – жители села Мэгдэчешты Криулянского района Павел Чобану, Ион Мунтяну и Вадим Стрэистарь.

В связи с их смертью в населенном пункте 23 и 24 ноября объявлен траур.