Когда же будет снег в Кишиневе: точный прогноз на 23 и 24 ноября

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КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 22 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, в Кишиневе утром возможны туманы, а днем — небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег, температура воздуха составит от — 1 С до + 3 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 3 С в Кишиневе и + 4 С на юге.

Атмосферное давление пониженное. Возможны слабые геомагнитные бури, к вечеру, правда, геомагнитный фон нормализуется. Однако всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +2 С днем, а ночью — 2 С.

В центре республики ожидается до + 3 С в дневные часы и — 2 С ночью. На юге температура поднимется до + 4 градусов днем и 0 С в ночные часы.

На севере Молдовы выпал первый снег>>>

В ближайшие дни — 22 и 23 ноября — ожидается пасмурная погода, возможны осадки, переходящие в мокрый снег, туманы. В целом температура будет держаться на уровне — 3 + 4 С.

Праздники

Говорили, что с 22 ноября зима вступает в свои права. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

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В православной церкви 22 ноября почитается память преподобной Матроны Царьградской, которая жила в Константинополе в V веке. В юности ей пришлось выйти замуж за состоятельного человека по велению семьи. В браке Матрона родила дочь и в какой-то момент поняла, что ей хочется служить Богу. Матрона часто посещала храм, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Впоследствии она стала подражать им, смиряла плоть постом и воздержанием, из-за чего стала конфликтовать с мужем. В результате, Матрона приняла решение оставить семью и стала служить Богу. Женщина приняла решение отправиться в мужской монастырь, чтобы супруг не смог найти ее. Отдав дочь на воспитание, Матрона переоделась в мужское платье, остригла волосы и отправилась в мужской монастырь, представившись евнухом Вавилой. Долгое время она жила в монастыре преподобного Вассиана, но когда игумен раскрыл ее секрет, то отправил в женский монастырь, и там Матрона также провела длительный срок, поражая всех своим благочестием. Впоследствии она сама стала игуменьей.