Членов делегации правительства Москвы не пропустили в Молдову

Отказали во въезде в Молдову: утром в среду в республику не пропустили десятерых граждан Российской Федерации

КИШИНЕВ, 22 — Sputnik. Членов делегации правительства Москвы, которая направлялась на Форум делового сотрудничества "Москва — Бельцы — Молдова", открытие которого запланировано на 23 ноября, не пропустили в среду в Молдову.

Как заявил вице-председатель "Нашей партии" Илиан Кашу речь идет об экспертах и специалистах разных городских служб Москвы.

"Они на форуме должны были поделиться своим опытом с нашими молдавскими коллегами — мэрами разных городов республики. Это абсолютно не политическое мероприятие", — сказал Кашу.

Как заявили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы, "этим утром в Международном аэропорту Кишинева 10 гражданам РФ не был авторизирован въезд в Республику Молдова".

"Они вернутся в Россию следующими рейсами. Причина — не была указана цель визита в страну. На уровне Пограничной полиции не поступала информация о том, что данные граждане входят в официальную делегацию", — сообщили в ведомстве.

Граждане РФ "не смогли предоставить необходимые документы для реализации подобных визитов, которые выдаются министерством иностранных дел и европейской интеграции" Молдовы.

Sputnik Посольство РФ прокомментировало запрет на въезд в Молдову гражданам РФ

Ранее власти Молдовы неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам.

В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.

В конце июля этого года в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.