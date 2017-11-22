Правительство Молдовы решило сэкономить на депутатах в 2018 году

Расходы на выплату минимальной гарантированной пенсии в Молдове в 2018 году вырастут на треть, а на пенсии судей - почти на 18%, а на депутатах сэкономят - на их пенсии выделят на 5% меньше

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Бюджет социального страхования Молдовы в 2018 году составит 19 миллиардов 245 миллионов 518 тысяч леев. Это предусматривает проект закона, принятый правительством.

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Как отмечают в министерстве здравоохранения труда и социальной защиты, отчисления физических и юридических лиц в бюджет соцстраха останутся на прежнем уровне — 23% составит взнос работодателя и 6% — работника. Около 35% доходов обеспечат бюджетные ассигнования.

Расходы бюджета социального страхования распределены по нескольким приоритетным программам, таким как "Соцзащита", "Администрирование системы социального страхования", "Защита в случае временной потери нетрудоспособности" и т.д.

В свою очередь, большая часть расходов бюджета социального страхования на 2018 год (57%) будет направлена на программу "Защита лиц третьего возраста", то есть на выплату пенсий. В общей сложности на эти цели предусмотрено на 10,4% больше средств, чем в прошлом году. При этом по каждой категории граждан рост выражается в разных цифрах. В частности, расходы на выплату минимальной гарантированной пенсии вырастут на треть, а на пенсии судей — почти на 18%. В то же время, профильное ведомство намерено сэкономить на депутатах — на их пенсии выделят на 5% меньше средств.

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Значительный рост расходов (на 25%) связан с выдачей пособий по материнству. Из-за законодательных изменений выросло количество молодых мам, которые получают пособие исходя из зарплаты мужа. Более того, ранее правительство продлило срок финансовой поддержки незастрахованных мам с полутора лет до двух, что потребовало дополнительных затрат. Таким образом, получателей минимального пособия в 504 лея в следующем году станет на девять с половиной тысяч больше.