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Круглые цифры: сколько миллиардов в год теряет Молдова из-за коррупции

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
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Взяточный менталитет, или коррупция по-молдавски: какой урон ежегодно наносит республике взяточничество

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik, Елена Комолова. Молдова относится к числу стран с высоким уровнем коррупции. Купить у нас в стране можно не только недостающую справку, но даже сторговаться на более серьезные вещи. Кумэтризм и взяточничество — это два наиболее популярных способа ведения дел в стране. И если кумэтризм стал практически "национальной идеей", то взяточничество приобретает "спортивный оттенок" — кто больше даст, тот и правит балом.

Андрей Петрик,Сергей Цуркану и Наталья Иовва
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Специалисты подсчитали примерные потери Республики Молдова из-за такого явления как коррупция. Согласно данным исследования аналитической компании "Expert-Grup", ущерб от взяточничества оцениваются примерно в 8-13% от ВВП или примерно 11,8-17,7 миллиарда леев по состоянию на 2016 год.

Между тем, как подчеркивают эксперты, подсчитать точные убытки от этого феномена достаточно сложно. Существует целый ряд расчетов, с помощью которых можно показать, по крайней мере, масштаб потерь вследствие коррупции.

Недавно проведенные подсчеты, охватывающие страны ЕС, указывают на то, что валовые потери по странам ЕС составляют от 4,9% до 6,3% совокупного ВВП государств-членов Евросоюза. В случае Румынии коррупционные издержки (на основе Индекса восприятия коррупции) составляют около 15,6% ВВП, в случае Болгарии — 14,22%, Греции — 13,76% и Латвии — 13,16%.

"Таким образом, принимая во внимание относительно схожие условия в названных государствах и в Республике Молдова, можно предположить, что общие потери, обусловленные коррупцией, составили не менее 13% ВВП или 17,7 миллиарда леев в 2016 году", — отметили в "Expert-Grup".

Объем взяток больше затрат на ремонт дорог

Эксперты подчеркивают, что "объем выплачиваемых взяток выше годовых расходов для всех дорог страны". По данным некоторых исследований, на которые ссылаются экономисты, в 2014 году в виде взяток было выплачено свыше 1,27 миллиарда леев или более 1,1% ВВП. При этом взятки домохозяйств составили 899 миллионов леев, а бизнес-сообщества — 387 миллионов леев.

Автомобильная пробка
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"На международном уровне объем взяток оценивается примерно в 2% глобального ВВП, а поскольку Молдова относится к числу стран с высоким уровнем коррупции, то можно с большой долей вероятности предположить, что здесь совокупный объем взяток еще выше", — сообщили в "Expert-Grup".

Таким образом, как отмечают эксперты компании, прямые ежегодные потери бюджета Молдовы, или годовые доходы взяточников, составили, по некоторым оценкам, 1,1%-2% ВВП или же 1,5 — 2,7 миллиарда леев в 2016 году (в абсолютном выражении).

"Только ежегодные прямые потери из-за взяток равны 3,1% — 5,6% Национального публичного бюджета Молдовы, что покрывает от 22% до 40% пенсии каждого пенсионера по возрасту или же представляет собой эквивалент всех расходов на дороги за 2016 год", — добавили специалисты.

При этом они не исключили, что велика вероятность того, что эта сумма гораздо выше.

Каков средний размер взятки в Молдове?

В правоохранительных органах Молдовы подсчитали среднюю сумму взятки за 2016 год.

По предварительным данным, средний размер вымогаемой/полученной взятки превышает за 70 тысяч леев (около 4000 долларов). Соответствующий подсчет сделан на основе обвинительных судебных решений, вынесенных в 2016 году по делам, которые связаны с коррупцией.

Взятка
© Sputnik/ Rodion Proca
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Согласно статистике, в Молдове стали подкупать суммами покрупнее. Так, средний размер вымогаемой/полученной взятки в 2015 году превышал 50 тысяч леев.
Более детальное исследование на эту будет опубликовано позже.

К слову, подкупают в стране не только деньгами, но люксовыми автомобилями и недвижимостью. С осени прошлого года в Молдове начались массовые задержания по подозрению в коррупции. Под своеобразную "чистку" уже попали сотрудники Таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции, а также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, глава Минтранспорта Юрий Киринчук, мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, руководитель кишиневского управления транспорта Игорь Гамрецкий. Список довольно большой.

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Теги:
коррупция в Молдове, миллиарды, пенсии, ущерб, исследование, дороги, Expert-Grup, Молдова
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