Московский и приднестровский вузы подписали договор о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве на новый период между МГУ им. М.В. Ломоносова и ПГУ им. Т. Г. Шевченко подписан в Москве, а вскоре в Тирасполе обсудят вопросы практического взаимодействия двух вузов

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Во время приднестровско-российской встречи в Москве были подписаны Договор о сотрудничестве МГУ им. М.В. Ломоносова и ПГУ им. Т. Г. Шевченко на новый период и Положение о Научно-методическом Центре московского госуниверситета в приднестровском. Подписи под документами поставили ректоры вузов — Виктор Садовничий и Степан Берил, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, который присутствовал при подписании.

"Подписанные договоры — еще один шаг в развитии сотрудничества между Московским и Приднестровским госуниверситетами", — сказал после подписания ректор МГУ Виктор Садовничий.

Как сообщили в пресс-службе, в свое время Виктор Садовничий содействовал решению проблемы признания дипломов ПГУ им. Т. Г. Шевченко в России. При его участии приднестровский вуз был в 1999 году включен в состав Евразийской Ассоциации университетов.

В беседе с ректором МГУ лидер Приднестровья Вадим Красносельский затронул вопрос значимости внедрения российских образовательных норм, стандартов и механизмов в систему просвещения Приднестровья.

"Мы заинтересованы в интеграции приднестровского университета в российское образовательное пространство. Процесс идет, но его надо активизировать", — отметил он.

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Вадим Красносельский также подчеркнул, что образовательное пространство Приднестровья открыто для российской науки.

"Нужно понимать, что дело не в территориях, а в населении, которое на них проживает. А в Приднестровье проживает 500 тысяч соотечественников, из них 220 тысяч — граждане России", — акцентировал внимание лидер Приднестровья.

За годы становления ПГУ им. Т.Г.Шевченко как современного классического многопрофильного университета подписано и заключено более 160 договоров и соглашений о сотрудничестве с вузами, академиями и научными центрами 18 государств мира, из которых более 80 — с вузами, государственными академиями и научными центрами России.

В ближайшее время планируется визит в Приднестровье представительной делегации МГУ. На приднестровской площадке будут обсуждены вопросы практического взаимодействия двух вузов.