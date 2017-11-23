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Точный прогноз погоды в Молдове на 24 и 25 ноября

© Sputnik/ Евгений Резник
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (184)
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КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 23 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха составит от — 1 С до + 5 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха днем составит + 4 С в Кишиневе и + 5 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. К счастью, сильные магнитные бури позади. Однако всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +3 С днем, а ночью — 1 С.

Уровни опасности погоды
© Sputnik/
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В центре республики ожидается от +3  до + 5 С в дневные часы и 0+1 С — ночью. На юге температура поднимется до + 5 градусов днем и +2 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 24 и 25 ноября — ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне — 1 + 5 С.

Праздники

День памяти Святого Георгия Победоносца. Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье.

Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте.

Церковный православный календарь на 2017 год
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Православный календарь на 2017 год

Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии. Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклитианом и принят в его стражу со званием комита — одного из старших военачальников. Император-язычник, много сделавший для возрождения римского могущества и ясно понимавший, какую опасность представляет для языческой цивилизации торжество Распятого Спасителя, в последние годы правления особенно усилил гонения на христиан. На совете Сената в Никомидии Диоклитиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемерную помощь.

В православной церкви 23 ноября почитается память шести апостолов, в том числе, Родиона и Ераста. Предание гласит, что Ераст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. До того момента, как поверить в Бога, Ераст занимал должность городского эконома в городе Коринфе. Именно Павел обратил Ераста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Немного позже Ераст вместе с Павлом начинает путешествовать и проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Ераст, оставивший государственную службу, стал жить в местной церкви. По некоторым сведениям, он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (184)

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Теги:
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