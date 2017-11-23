Сегодня в домах кишиневцев отключат электроэнергию: список улиц

Компания RED UNION FENOSA временно приостановит в течение четверга подачу электроэнергии с целью улучшения качества услуг

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В четверг, 23 ноября, в Кишиневе состоится профилактическое отключение электроэнергии. Публикуем список улиц, где пройдут отключения.

Ботаника:

— ул. Александру Негру Водэ 107-117, 164-210, Буребиста 113, 172, Друмул Бэчоюлуй 171, 180-188, 279, 285-331, Гренобле 136, 176, 279, 303, 311, 325, 327 – в период с 9:30 — 17:00

— ул.Четатя Албэ 101-139, 122-140, Ханул Морий 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142 — в период с 09:30 — 17:30— ул. Индепенденцей 24/1 – в период с 9:00 — 17:00— ул. Индепенденцей 24/3 – в период с 13:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Отоваска 20, 27, 27A, Узинелор 19, 19A – в период с 14:00 — 17:00

— ул. М. Садовяну 2 – в период с 9:30 — 17:00

— ул. А. Руссо 57/2 – в период 10:00 — 15:00

Буюканы:

— ул. Б. Лэутару 1-19, 35, 41, 2-16, Примэверий 44, 36-48, Штефан Няга 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, В. Белинский 32/1- в период с 08:30 — 17:00

— ул. Буюкань 2, 6, 13A, Киприан Порумбеску 1-31, 2-18, Ион Некулче 3, М. Тэнасе 1-17, 2-22, Примэверий 25, Штефан Няга 5, 7, 9, 11, В. Лупу 8, 16/1, В. Белинский 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 – в период с 9:20 — 17:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.