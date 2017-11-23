В пятницу, 24 ноября, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев - Минск - Астана - Бишкек на тему: "Женщины в современном обществе"

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН в 1999 году объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной проблемой. До 70% женщин страдают от насилия на бытовом уровне. По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам физического насилия в течение жизни, что является нарушением прав человека.

С какими вызовами сталкиваются женщины в современном обществе? Об этом будут говорить:

в Кишиневе:

— юрист Ассоциации против насилия "Casa Marioarei" Ольга ОЖОГ.

В Минске:

— руководитель общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия Анна КОРШУН.

В Астане:

— руководитель фонда "Коргау Астана" Анна РЫЛЬ.

В Бишкеке:

— руководитель кризисного центра "Сезим" Бубусара Рахматовна РЫСКУЛОВА.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.