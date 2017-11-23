Мэрия Кишинева преподнесла столичным жителям очередной сюрприз

Кишиневская администрация внесла коррективы в организацию транспортного движения столицы: какие изменения ждут жителей и гостей города

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Очередное решение мэрии (примэрии) Кишинева удивило жителей столицы. И опять речь идет об изменении транспортного движения в городе.

"Мэрия Кишинева информирует об изменении режима работы светофоров на перекрестке бульвара Юрия Гагарина-улицы Албишоара-бульвара Константина Негруцци в желтый мигающий. Соответствующее решение подписала исполняющий обязанности генерального примара Кишинева Силвия Раду", — сообщается на сайте примэрии.

Это значит, что пешеходам сложнее будет перейти дорогу, так как на том участке достаточно оживленное движение автомобилей.

В городской администрации пояснили, что данное решение принято в целях разгрузки трафика на этом перекрестке.