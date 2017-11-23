Удар по "укропной мафии": в Молдову не попала крупная партия зелени

Бизнес на укропе и петрушке: как в Республику Молдова не попала партия зелени из Узбекистана

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Узбекские укроп и петрушка не прошли через молдавскую границу. Инспекторы санитарно-ветеринарного контрольно-пропускного пункта Национального агентства продовольственной безопасности на таможенном посте Тудора в районе Штефан-Водэ провели проверку партии зелени, импортированной из Узбекистана. Речь идет примерно о 18 тоннах укропа и петрушки.

"В результате контроля обнаружены следующие несоответствия: товар расфасован в картонную тару с надписью "сигареты", которая не предназначена для продовольственной продукции. На упаковке не было продуктовой маркировки и этикетки, что нарушает положения ст. 8 пункт 5 закона об упаковке и транспортировке пищевых продуктов", — сообщили в ведомстве.

В связи с несоблюдением требований по транспортировки, маркировки продовольственных товаров было принято решение вернуть партию в страну происхождения.