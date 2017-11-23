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Медицинский полис

Сколько стоит полис медстрахования в Молдове в 2018 году

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Полис медицинского страхования в Молдове: какова его цена и сколько он должен стоить на самом деле

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Стоимость полиса обязательного медицинского страхования в 2018 году останется неизменной и составит 4056 леев. Это несмотря на то, что реальная его стоимость составляет 6642 лея. Об этом сказано в Законе о фондах обязательного медицинского страхования на следующий год. 

Правительство Рекспублики Молдова
© Sputnik/ Evgheni Panasenco
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При этом, авторы приняли во внимание сложную экономическую ситуацию и финансовые возможности населения, поэтому приняли решение не изменять стоимость полиса в 2018 году. Ровно столько же, 4056 леев, полис обязательного медицинского страхования стоил в 2014-2017 году.

До 1 апреля 2018 года полис медстраха будет продаваться со скидкой в 50%, а для работников сельскохозяйственного сектора она составит 75%.

"Физические лица, которые приобретают медицинский полис, становятся застрахованными лицами в 2018 году с моменты оплаты и до 31 декабря 2018 года", — говорится в тексте закона.

В следующем году доходы и расходы Фонда ОМС, утвержденного правительством, составят 6 миллиардов 659 миллионов 25,2 тысячи леев.

Размер взноса в фонд обязательного медицинского страхования Молдовы в 2018 году останется на уровне текущего года и составит в общей сложности 9% (по 4,5% с работника и работодателя).

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Теги:
2018 год, полис, полис обязательного медицинского страхования, стоимость, молдова
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