Новые налоги в Молдове: какие еще сюрпризы ждут граждан страны

Новый налог ждет граждан Республики Молдова: в частности, тех, кто проживает в сельской местности

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Физические лица, которые нанимают рабочих с поденной оплатой, могут попасть под административное наказание, если не будут соблюдать положения закона, за который депутаты парламента Молдовы проголосовали пока в первом чтении. По сути, власти собираются ввести еще один новый налог в Молдове.

Министерство здравоохранения, социальной защиты и семьи республики разработало законопроект о порядке осуществления поденщиками некоторых неквалифицированных работ временного характера. Документ представила в парламенте госсекретарь от профильного министерства Анастасия Очеретный.

По мнению авторов, данная инициатива направлена снижение феномена неформальной занятости. Согласно проекту, продолжительность работы поденщика не должна превышать восьми часов в день: или пяти часов — для людей в возрасте 15-16 лет, или семи часов — для граждан в возрасте 16-18 лет. Соответственно в неделю количество рабочих часов не должно превышать 40.

Продолжительность выполняемых наемником работ для одного заказчика ограничивается 90 днями в год. Предлагается, чтобы расчет с наемным рабочим проводился в конце каждого трудодня на основе договоренности между сторонами. Также проект предполагает, что уровень оплаты за единицу времени не был ниже гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе в час, установленного правительством. На данный момент этот показатель составляет 14 леев 9 банов.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Кто в Молдове может получать льготы на уплату налогов

Согласно проекту, плата подоходного налога, причитающегося за услуги с поденной оплатой, будет выполняться заказчиком. Вместе с тем, работник по найму обязуется уплачивать взнос в фонды соцтрахования и обязательного медицинского страхования, что, по сути, является еще одним налогом.

Заказчик должен вести регистр учета, в который регистрируются поденные рабочие до начала выполнения ими услуг, и передавать выписку из этого документа в Территориальную трудовую инспекцию.

Контроль за соблюдением этих положений будет осуществляться инспекторами по труду и налоговой. Проект предусматривает, что, если заказчик не будет соблюдать положения этого закона, то его накажут согласно Кодексу о правонарушениях. Штраф за подобное нарушение определят позднее.

Труд наемных работников используется в основном в селах, где сконцентрированы большинство агропроизводителей. К рабочим с поденной оплатой будут относится и те, кто нанимается физлицами для ремонта жилья.