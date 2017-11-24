10:41 24 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Стела Григораш

Почему Минздрав не намерен расследовать случай "пьяного младенца"

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
Получить короткую ссылку
134 0 0

Родственники погибшего мальчика ранее заявляли, что готовы на эксгумацию тела ребенка для того, чтобы доказать, что в крови малыша не было алкоголя

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы не будет вникать в нашумевший случай о сбитом "пьяном" мальчике, в крови которого был обнаружен высокий уровень алкоголя. Как сообщила корреспонденту Sputnik глава ведомства Стела Григораш, в "странной истории" могут разобраться только компетентные органы.

"У министерства нет соответствующих полномочий. Наш мандат направлен на то, чтобы разрабатывать условия для работы медицинских учреждений, и сделать все, чтобы медицинские учреждения их соблюдали", — заявила Григораш.

Spital
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
История "пьяного младенца" из села Березоая обрастает подробностями

Шокирующая история о "пьяном мальчике" произошел в селе Берзоя района Штефан Водэ. В августе коляску с четырехмесячным ребенком сбил пьяный житель этого же населенного пункта, который перемещался по встречной полосе и внезапно выехал на обочину. Младенец скончался по дороге в больницу.

Спустя несколько месяцев после инцидента обнародовали результаты экспертизы, где указали, что ребенок находился в состоянии опьянения. В крови младенца, по данным исследования, содержалось 0,44 промилле алкоголя.

Пострадавшая сторона считает, что налицо — сговор, цель которого смягчить наказание для виновника трагедии.

"Мы знаем об этом случае, мы проверили результаты экспертизы. Эксперты говорят, что озвученные выводы не являются односторонними. Это — коллективное решение группы специалистов", — подчеркнула министр.

Родственники погибшего мальчика ранее заявляли, что готовы на эксгумацию тела ребенка для того, чтобы доказать, что младенец не был пьян.

Что говорят прокуроры про дело о "пьяном младенце">>>

По теме

Хамство и первый лед на дорогах стали причинами ДТП в Кишиневе
Безответственные родители: сколько детей были травмированы в ДТП
Теги:
алкоголь в крови, пьяный младенец, пьяный мальчик, ребенок, экспертиза, Минздрав, Стелла Григораш, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Значок Биткоина
    Лидер блокчейна

    Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.

  • Новогодние украшения на Площади свободы
    Новогодняя Грузия

    Sputnik Грузия расскажет, где и как встретить Новый год и Рождество в закавказской республике, чтобы праздники запомнились надолго.

  • 7 база
    Психология победителей

    Как психологи российской военной базы в Абхазии применяют современные методы морально-психологической подготовки военнослужащих.

  • Хлеб, испеченный в тандыре, архивное фото
    И зрелищ!

    Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.

  • Офицеры МЧС Армении
    Я русский бы выучил…

    Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.

  • Банкнота номиналом 500 тенге
    Не по Чехову

    Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.

  • Памятник Ленина на главной площади города Ош. Архивное фото
    "Застава" Ильича

    Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.

  • Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото
    Их патент

    В Подмосковье с 1января 2018 года подорожает патент для мигрантов – соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.

  • Улугбекхон Максумов
    Броня крепка

    Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Модель Белла Хадид во время шоу Victoria's Secret в Шанхае, Китай
Ангелы Victoria's Secret: очаровашки в "комбинашках"
Похожая на снег морская пена накрыла побережье в Англии
Похожая на снег морская пена накрыла побережье в Англии
Правила бесплатного провоза ручной клади в российских компаниях
Правила ручной клади в России: что можно брать с собой в самолет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться