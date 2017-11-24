Почему Минздрав не намерен расследовать случай "пьяного младенца"

Родственники погибшего мальчика ранее заявляли, что готовы на эксгумацию тела ребенка для того, чтобы доказать, что в крови малыша не было алкоголя

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы не будет вникать в нашумевший случай о сбитом "пьяном" мальчике, в крови которого был обнаружен высокий уровень алкоголя. Как сообщила корреспонденту Sputnik глава ведомства Стела Григораш, в "странной истории" могут разобраться только компетентные органы.

"У министерства нет соответствующих полномочий. Наш мандат направлен на то, чтобы разрабатывать условия для работы медицинских учреждений, и сделать все, чтобы медицинские учреждения их соблюдали", — заявила Григораш.

Шокирующая история о "пьяном мальчике" произошел в селе Берзоя района Штефан Водэ. В августе коляску с четырехмесячным ребенком сбил пьяный житель этого же населенного пункта, который перемещался по встречной полосе и внезапно выехал на обочину. Младенец скончался по дороге в больницу.

Спустя несколько месяцев после инцидента обнародовали результаты экспертизы, где указали, что ребенок находился в состоянии опьянения. В крови младенца, по данным исследования, содержалось 0,44 промилле алкоголя.

Пострадавшая сторона считает, что налицо — сговор, цель которого смягчить наказание для виновника трагедии.

"Мы знаем об этом случае, мы проверили результаты экспертизы. Эксперты говорят, что озвученные выводы не являются односторонними. Это — коллективное решение группы специалистов", — подчеркнула министр.

Родственники погибшего мальчика ранее заявляли, что готовы на эксгумацию тела ребенка для того, чтобы доказать, что младенец не был пьян.

Что говорят прокуроры про дело о "пьяном младенце">>>