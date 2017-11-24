Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 ноября

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 24 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха составит от — 3 С до + 5 С.
Температурный режим
Максимальная температура воздуха днем составит + 4 С в Кишиневе и + 5 С на юге.
Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. К счастью, сильные магнитные бури позади. Однако всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.
На севере Молдовы температура воздуха составит днем +3 С днем, а ночью — 1 С.
В центре республики ожидается от +3 до + 5 С в дневные часы и 0+1 С — ночью. На юге температура поднимется до + 5 градусов днем и +2 С в ночные часы.
В ближайшие дни — 24 и 25 ноября — ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне — 1 + 5 С.
Праздники
24 ноября говорят, что Федор начинает землю студить.
Становится, действительно, холодно, а потому, неудивительно, что в народе праздник как раз и называют Студитом.
Обычно наступала пора, когда открывался санный путь, и неудивительно, что 24 ноября в сознании народа было известно как Санница.
Крестьяне 24 ноября собирались в дальнюю дорогу и отправлялись на рынки для того чтобы продать свой товар.
Кроме того, в качестве развлечения катались на санях и устраивали гулянья.
Девушки 24 ноября по вечерам гадали на суженого. День, как правило, выдавался снежным и холодным.
Народные приметы
- Идет мокрый снег или стоит ясная погода, то до 4 декабря еще случатся оттепели
- Тепла погода на Студита — зима тоже теплой будет, и наоборот
- Солнце 24 ноября светит на Федора — жди похолодания
- Идет дождь 24 ноября — тепло продержится до Введения
- Много звезд на небе — примета, что будет много грибов и ягод. Кстати, чтобы эта примета сбылась, заваривали чай с сушеными ягодами
- Если человек родился на Федора, то у него будет строптивый нрав, а в качестве талисмана ему следует носить цитрин
- Гуси вышли на лед — примета, что будет оттепель на Рождество
- Еще не все колосья выбраны до 24 ноября — в следующем году всходы будут очень плохими. Именно поэтому, крестьяне старались завершить все работы заранее
- Если в этот день приготовить и съесть горячие щи, то зима будет мягкой и теплой
- Не стоит 24 ноября играть свадьбу или устраивать сватовство в этот день — брачный союз будет несчастливым
- Нужно обязательно выбросить посуду с трещинами в этот день, чтобы, согласно приметам, не испытывать бедности