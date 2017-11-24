10:41 24 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Птицы в небе

Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 ноября

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (185)
196 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 24 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха составит от — 3 С до + 5 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха днем составит + 4 С в Кишиневе и + 5 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. К счастью, сильные магнитные бури позади. Однако всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +3 С днем, а ночью — 1 С. 

Заморозки
© Sputnik/ Евгений Биятов
Прогноз погоды в Молдове на неделю: как завершится ноябрь

В центре республики ожидается от +3  до + 5 С в дневные часы и 0+1 С — ночью. На юге температура поднимется до + 5 градусов днем и +2 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 24 и 25 ноября — ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне — 1 + 5 С.

Праздники

24 ноября говорят, что Федор начинает землю студить. 

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

Становится, действительно, холодно, а потому, неудивительно, что в народе праздник как раз и называют Студитом.

Обычно наступала пора, когда открывался санный путь, и неудивительно, что 24 ноября в сознании народа было известно как Санница.

Крестьяне 24 ноября собирались в дальнюю дорогу и отправлялись на рынки для того чтобы продать свой товар.

Кроме того, в качестве развлечения катались на санях и устраивали гулянья.

Девушки 24 ноября по вечерам гадали на суженого. День, как правило, выдавался снежным и холодным.

Народные приметы

  • Идет мокрый снег или стоит ясная погода, то до 4 декабря еще случатся оттепели
  • Тепла погода на Студита — зима тоже теплой будет, и наоборот
  • Солнце 24 ноября светит на Федора — жди похолодания
  • Идет дождь 24 ноября — тепло продержится до Введения 
    Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
    © Sputnik/
    У природы нет плохой погоды, или что такое метеочувствительность
  • Много звезд на небе — примета, что будет много грибов и ягод. Кстати, чтобы эта примета сбылась, заваривали чай с сушеными ягодами
  • Если человек родился на Федора, то у него будет строптивый нрав, а в качестве талисмана ему следует носить цитрин
  • Гуси вышли на лед — примета, что будет оттепель на Рождество
  • Еще не все колосья выбраны до 24 ноября — в следующем году всходы будут очень плохими. Именно поэтому, крестьяне старались завершить все работы заранее
  • Если в этот день приготовить и съесть горячие щи, то зима будет мягкой и теплой
  • Не стоит 24 ноября играть свадьбу или устраивать сватовство в этот день — брачный союз будет несчастливым
  • Нужно обязательно выбросить посуду с трещинами в этот день, чтобы, согласно приметам, не испытывать бедности

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (185)

По теме

Точный прогноз погоды в Молдове на 24 и 25 ноября
Теги:
новости Молдовы, погода, Молдова, Прогноз погоды, Погодные аномалии
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Значок Биткоина
    Лидер блокчейна

    Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.

  • Новогодние украшения на Площади свободы
    Новогодняя Грузия

    Sputnik Грузия расскажет, где и как встретить Новый год и Рождество в закавказской республике, чтобы праздники запомнились надолго.

  • 7 база
    Психология победителей

    Как психологи российской военной базы в Абхазии применяют современные методы морально-психологической подготовки военнослужащих.

  • Хлеб, испеченный в тандыре, архивное фото
    И зрелищ!

    Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.

  • Офицеры МЧС Армении
    Я русский бы выучил…

    Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.

  • Банкнота номиналом 500 тенге
    Не по Чехову

    Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.

  • Памятник Ленина на главной площади города Ош. Архивное фото
    "Застава" Ильича

    Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.

  • Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото
    Их патент

    В Подмосковье с 1января 2018 года подорожает патент для мигрантов – соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.

  • Улугбекхон Максумов
    Броня крепка

    Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Модель Белла Хадид во время шоу Victoria's Secret в Шанхае, Китай
Ангелы Victoria's Secret: очаровашки в "комбинашках"
Похожая на снег морская пена накрыла побережье в Англии
Похожая на снег морская пена накрыла побережье в Англии
Правила бесплатного провоза ручной клади в российских компаниях
Правила ручной клади в России: что можно брать с собой в самолет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться