Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 ноября

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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 24 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха составит от — 3 С до + 5 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха днем составит + 4 С в Кишиневе и + 5 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. К счастью, сильные магнитные бури позади. Однако всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +3 С днем, а ночью — 1 С.

© Sputnik/ Евгений Биятов Прогноз погоды в Молдове на неделю: как завершится ноябрь

В центре республики ожидается от +3 до + 5 С в дневные часы и 0+1 С — ночью. На юге температура поднимется до + 5 градусов днем и +2 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 24 и 25 ноября — ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне — 1 + 5 С.

Праздники

24 ноября говорят, что Федор начинает землю студить.

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Становится, действительно, холодно, а потому, неудивительно, что в народе праздник как раз и называют Студитом.

Обычно наступала пора, когда открывался санный путь, и неудивительно, что 24 ноября в сознании народа было известно как Санница.

Крестьяне 24 ноября собирались в дальнюю дорогу и отправлялись на рынки для того чтобы продать свой товар.

Кроме того, в качестве развлечения катались на санях и устраивали гулянья.

Девушки 24 ноября по вечерам гадали на суженого. День, как правило, выдавался снежным и холодным.

Народные приметы