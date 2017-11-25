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Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 ноября, праздники, приметы

© Sputnik/ Виталий Аньков
Общество
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 25 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха составит от — 3 С до + 5 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха днем составит + 4 С в Кишиневе и + 5 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. К счастью, сильные магнитные бури позади. Однако всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +3 С днем, а ночью — 1 С. 

Заморозки
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В центре республики ожидается от +3  до + 5 С в дневные часы и 0+1 С — ночью. На юге температура поднимется до + 5 градусов днем и +2 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 25 и 26 ноября — ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне — 1 + 5 С.

Праздники

25 ноября — день Иоанна Милостивого

В церкви 25 ноября почитали патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI-VII вв. Иван родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной мирской жизнью.

Однако случилось так, что Иван потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество.

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В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

На Ивана Милостивого 25 ноября женщины по традиции молятся святому о хорошей судьбе своим детям.

В этот день завершается осенняя пора свадеб, догуливаются последние праздники по этому поводу. В старину следующий свадебный цикл начинался лишь под Рождество.

 

Народные приметы

  • Дождь идет 25 ноября  – до 4 декабря будут оттепели
  • Нужно прочесть молитву Иоанну, чтобы дети были в безопасности и не болели
  • Дождь пошел 25 ноября  – холодов не будет до Введения
  • Еще не похолодало – весна ранней будет
  • Если человек родился 25 ноября, то он будет защитником слабых и обездоленных, может работать судьей. В качестве талисмана ему стоит носить бирюзу или турмалин
  • Изморось утром наблюдается – вечером будут заморозки
  • Облака против ветра плывут – ожидай снегопада в ближайшее время
  • Низкие облака 25 ноября – будут морозы
  • Какая погода на Иоанна – таким и начало декабря будет
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  • В печи зола образуется – жди тепла
  • Снег выпал 25 ноября  – пролежит до самой весны, а сама весна будет поздней
  • Если в этот день сделать доброе дело, то оно обязательно зачтется умершим родственникам и облегчит их участь на том свете
  • Если до этого дня девушка не обзаведется парнем, то до Масленицы будет одна
  • Покупки, совершенные в этот день, будут удачными и прослужат долго
  • Если в этот день девушка купит обувь за компанию с подругами, то это приведет к неудачам в личной жизни
  • Все мужчины на 25 ноября  необыкновенно щедры
  • Если жена накормит мужа орехами, то он, согласно приметам, перестанет ворчать и будет ласковым
    • Теги:
    приметы, погода, праздник, прогноз, Молдова
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