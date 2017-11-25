Не спешите покупать квартиры, вот что будет с ценами

Не спешите покупать квартиры в Кишиневе, вот что скоро произойдет с ценами на рынок недвижимости

КИШИНЕВ, 25 ноября — Sputnik. Экономический эксперт Виорел Гырбу заявил в интервью « Спутник-Молдова», что в ближайшем будущем прогнозируется снижение цены квартир в Молдове.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Гырбу: цены на квартиры в Кишиневе будут неуклонно падать

По мнению эксперта, на это явление будут влиять несколько факторов. Одна из них объясняется низкой покупательной способностью из-за низких доходов.

"Цена квартир зависит от нескольких факторов. Одним из них и наиболее важным является экономическое развитие. В современном мире преобладает принцип жизни, где вы можете побеждать. Не имеет смысла жить в Кишиневе, если у вас низкая зарплата, учитывая шанс выиграть больше в другом городе", — сказал Гырбу.

Экономист утверждает, что если прежде многие склонны были вкладывать средства в недвижимость, сегодня ситуция несколько изменилось.

"Число граждан, которые хотят инвестировать в недвижимость, уменьшилось. До недавнего времени каждый, как правило, покупал квартиру в Кишиневе. Но в этом году и в следующем году будет введено в эксплуатацию огромное количество квартир, что приведет к снижению цен на них", — пояснил эксперт.