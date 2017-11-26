День матери: зайдите, позвоните, напишите - мамы нас ждут

В каждой стране есть дата, когда отмечается День матери, Молдова в этом плане не является исключением

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik, Ион Бурзум. Последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечается День матери, этот праздник появился почти 20 лет назад. Никто не может оставаться равнодушным к такому событию.

В этот день матерям положено дарить подарки, сделанные своими руками. Или говорить им теплые слова, которые они не так часто слышат от уже взрослых детей. Неважно, что этот праздник отмечается сегодня в России. Аналогичные даты есть во всех странах.

Например, в Белоруссии — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля. В Великобритании — в первое воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая. Шведы и французы поздравляют своих матерей в последнее воскресенье мая. Сербы — в декабре. В Молдове у этого праздника нет официального статуса. Как нет и точной даты.

Тем не менее, Мамин день празднуется и у нас — 14 мая. Несмотря на то, что дата давно прошла, сегодняшнее воскресенье — прекрасный повод повторить праздник, который, впрочем, нужно отмечать часто. Ну, хотя бы раз в месяц.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Пожалуйста, зайдите сегодня в гости к своим мамам, напишите, позвоните им. Они всегда ждут своих детей. Несмотря ни на что… А если не успели — вспоминайте о мамах чаще, ведь они вас любили всегда.

А эту песню ("Целую твои руки, женщина") редакция Sputnik Молдова посвящает всем женщинам: матерям, сестрам, женам, подругам, тещам, коллегам… Слова поэта Думитру Матковского, музыка Иона-Алди Теодоровича. Кавер-версия звучит в исполнении группы Carlas Dreams.