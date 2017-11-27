Самый точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 ноября

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также - народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 27 ноября, на территории всей страны ожидаются дожди. В целом температура будет держаться на уровне + 8 + 9 С. Вероятно, что во второй половине дня воздух прогреется и до +10 С.

Атмосферное давление пониженное, в утренние часы ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в сильную геомагнитную бурю во второй половине дня.

В ближайшие дни — 28 и 29 ноября — ожидается малооблачная погода, нас ожидает период дождей.

Температура воздуха составит +6 + 8 С. В южных районах воздух прогреется до +8 + 9 С.

Праздники и народные приметы

27 ноября — Филиппов день. В этот день наступало заговенье перед Филипповским(Рождественским) постом (Филипповками), который длился до самого Сочельника (6 января).

Некоторые православные верующие заговлялись (в последний раз перед постом ели мясные и молочные блюда) еще со вчерашнего дня. Но большинство делало это именно в Филиппов день. 28 ноября вкушать скоромное уже было нельзя. Разрешались только овощи, фрукты, постные каши, супы, хлеб, а рыба и растительное масло — по праздникам. Согласно монастырскому уставу, трапезничать следовало только единожды в день, после захода солнца. Однако миряне и по сей день редко придерживаются этого правила.

Nicolai Kibich Православный календарь на 2017 год

Считается, что с Филипповок волки становятся особенно агрессивными. Еще не ослабевшие от голода, но уже порядком обозленные, эти серые хищники запросто могут напасть в ночи на человека или домашнюю скотину. Поэтому защищаться следовало от них особенно надежно, и держаться подальше от мест их обитания (леса, поля, открытые местности).

Девушки и женщины возобновляли на Филипповках свое рукоделие: шили, вязали, пряли, ткали, вышивали.

С 28 ноября у православных христиан начинается Филипповский (Рождественский пост).

Пост — это не только ограничение в еде, он налагает отпечаток на весь образ жизни. От развлечений в постные дни принято воздерживаться, от праздных и пустых разговоров — тоже. Не следует также ссориться с людьми, провоцировать кого-то на конфликт. Большое внимание следует уделить духовному самосовершенствованию: читать молитвы, делать добрые дела, творить милостыню, учиться терпению, кротости, смирению — главным христианским добродетелям. Словом, в период поста полагается вести строгую, но благочестивую жизнь. Для православного человека пост — это малая жертва, за ту великую благодать, которую ниспослал на народ сам Спаситель. Кроме того, есть у Филипповского поста и другая цель — очищение души перед светлым праздником Рождества Христова.