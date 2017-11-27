Из-за дождя Кишинев стоит в пробках: тысячи горожан опоздали на работу

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Жителей Кишинева погода в понедельник, 27 ноября, не радует. Причем не только из-за того, что идет холодный дождь, но и потому, что он стал настоящим стихийным бедствием для столицы. Тысячи горожан застряли в пробках на своих личных авто. Также наблюдаются проблемы с общественным транспортом. Автобусы и троллейбусы плохо ходят, а такси не вызвать.
Служба Infotrafic информирует население о наиболее загруженных участках дорог в столице.
Центр:
ул. Г. Асаки;
бул. Штефана чел Маре — от ул. Чуфля до ул. Измаил;
перекресток ул. Чуфля — ул. Букурешть в направлении ул. Тигина;
ул. Миорица в направлении ул. Гренобля.
Буюканы:
круговая развязка ул. Каля Ешилор — ул. И. Крянгэ — Штефана чел Маре;
ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере;
ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.
Чеканы:
ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы;
Ботаника:
бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля — ул. Букурешть.
Рышкановка:
пересечение ул. Каля Орхеюлуй — ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу:
круг на пересечении ул. Киевская — ул. Алеко Руссо — Московский проспект;
ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта;
ул. Флорилор в направлении круговой развязки ул. Богдана Воевода — бул. Ренаштерий Национале;
круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.