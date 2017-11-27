Из-за дождя Кишинев стоит в пробках: тысячи горожан опоздали на работу

Утро понедельника преподнесло сюрпризы для жителей столицы: дождь превратился в настоящее стихийное бедствие - городской транспорт плохо ходит, а такси не вызвать.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Жителей Кишинева погода в понедельник, 27 ноября, не радует. Причем не только из-за того, что идет холодный дождь, но и потому, что он стал настоящим стихийным бедствием для столицы. Тысячи горожан застряли в пробках на своих личных авто. Также наблюдаются проблемы с общественным транспортом. Автобусы и троллейбусы плохо ходят, а такси не вызвать.

Служба Infotrafic информирует население о наиболее загруженных участках дорог в столице.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Пробки в Кишиневе: определены самые проблемные участки города

Центр:

ул. Г. Асаки;

бул. Штефана чел Маре — от ул. Чуфля до ул. Измаил;

перекресток ул. Чуфля — ул. Букурешть в направлении ул. Тигина;

ул. Миорица в направлении ул. Гренобля.

Буюканы:

круговая развязка ул. Каля Ешилор — ул. И. Крянгэ — Штефана чел Маре;

ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере;

ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.

Чеканы:

ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы;

Ботаника:

бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля — ул. Букурешть.

Рышкановка:

пересечение ул. Каля Орхеюлуй — ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу:

круг на пересечении ул. Киевская — ул. Алеко Руссо — Московский проспект;

ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта;

ул. Флорилор в направлении круговой развязки ул. Богдана Воевода — бул. Ренаштерий Национале;

круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.