Ель-сюрприз: как отметят Новый год в Кишиневе

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Кишиневские власти проанализировали все варианты и уже определили, какую ель установят на центральной площади столицы, однако до сих пор детали держатся в секрете. Администрация муниципия обещает устроить сюрприз.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Скоро Новый Год: стали известны цены на елки

Ранее правительство Молдовы приняло решение взять на себя организацию праздничных мероприятий к зимним праздникам. Таким образом, рождественская ярмарка пройдет не на центральной площади, а на улице 31 Августа 1989 года и будет располагаться на отрезке между улицами Бодони и Пушкина. Там же кабмин установит ель.

В свою очередь, примэрия столицы решила не нарушать традицию и "свое" дерево установит на площади Великого национального собрания.

"Это будет сюрприз для всех. Мы нашли несколько вариантов, но готовы всех удивить. В этом году будет особенная новогодня ель. Для всех она станет сюпризом.

Возможно, мы немного не успеем завершить ее установку к 1 декабря", — заявила в понедельник журналистам замглавы Ассоциации "Зеленого хозяйства" Галина Ляху.

В свою очередь, и.о. примара столицы Силвия Раду подчеркнула, что столичнцые власти поставили цель — установить дерево к 1 декабря, но если будут какие-либо опоздания, об этом сообщат.

"Ель мы определили. Проблема заключается в том, что все красивые ели, как минимум в Кишиневе, спилили раньше. Мы проверили все варианты в столице, они не соответствуют требованиям, как минимум по высоте. Но, в конце концов, мы нашли ель, которая будет установлена на площади Великого национального собрания. Скоро вы узнаете историю этого дерева. Мы приложили все усилия, чтобы найти лучшее решение", — сказала Раду.

Она также подчеркнула, что с 2018 года процедура выбора главной новогодней красавицы страны поменяется.

"В следующем году мы изменим модель организации поисков ели, чтобы найти новую формулу — не вредить природе, дать возможность елям расти, но в то же время, чтобы в Кишиневе была самая красивая ель в республике", — сказала Раду.

И.о. примара добавила, что в этом году в центре столицы местная администрация запланировала провести праздничные новогодний и рождественский концерты, а также организовать салют.

Ранее столичная администрация сообщила, что отказалась от идеи устанавливать карусели на центральной площади, как это было в предыдущие годы.