13:36 27 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
елка

Ель-сюрприз: как отметят Новый год в Кишиневе

© Sputnik/ Alina Denisenco
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0

Столичная администрация держит в секрете информацию о новогодней ели, которую установят в центре столицы, обещая устроить сюрприз

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Кишиневские власти проанализировали все варианты и уже определили, какую ель установят на центральной площади столицы, однако до сих пор детали держатся в секрете. Администрация муниципия обещает устроить сюрприз.

Елочный базар
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Скоро Новый Год: стали известны цены на елки

Ранее правительство Молдовы приняло решение взять на себя организацию праздничных мероприятий к зимним праздникам. Таким образом, рождественская ярмарка пройдет не на центральной площади, а на улице 31 Августа 1989 года и будет располагаться на отрезке между улицами Бодони и Пушкина. Там же кабмин установит ель.
В свою очередь, примэрия столицы решила не нарушать традицию и "свое" дерево установит на площади Великого национального собрания.

"Это будет сюрприз для всех. Мы нашли несколько вариантов, но готовы всех удивить. В этом году будет особенная новогодня ель. Для всех она станет сюпризом.

Возможно, мы немного не успеем завершить ее установку к 1 декабря", — заявила в понедельник журналистам замглавы Ассоциации "Зеленого хозяйства" Галина Ляху.
В свою очередь, и.о. примара столицы Силвия Раду подчеркнула, что столичнцые власти поставили цель — установить дерево к 1 декабря, но если будут какие-либо опоздания, об этом сообщат.

"Ель мы определили. Проблема заключается в том, что все красивые ели, как минимум в Кишиневе, спилили раньше. Мы проверили все варианты в столице, они не соответствуют требованиям, как минимум по высоте. Но, в конце концов, мы нашли ель, которая будет установлена на площади Великого национального собрания. Скоро вы узнаете историю этого дерева. Мы приложили все усилия, чтобы найти лучшее решение", — сказала Раду.

Она также подчеркнула, что с 2018 года процедура выбора главной новогодней красавицы страны поменяется.

"В следующем году мы изменим модель организации поисков ели, чтобы найти новую формулу — не вредить природе, дать возможность елям расти, но в то же время, чтобы в Кишиневе была самая красивая ель в республике", — сказала Раду.

И.о. примара добавила, что в этом году в центре столицы местная администрация запланировала провести праздничные новогодний и рождественский концерты, а также организовать салют.

Ранее столичная администрация сообщила, что отказалась от идеи устанавливать карусели на центральной площади, как это было в предыдущие годы.

По теме

Гороскоп 2018: мудрая и справедливая - чего ждать от года Жёлтой Собаки
Теги:
Новый год, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Покупательница в магазине
    Вам сойдет

    Эксперты установили, что для половины продуктов одинаковых марок, которые продаются в магазинах Латвии, используется менее качественное сырье, чем в Германии.

  • Литовский солдат с гранатометом
    Убийственная помощь

    Литва собирается передать Украине летальное вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро.

  • ХI Фестиваль русской речи в Таллинне
    Образец интеграции

    В Таллинне состоялся XI школьный фестиваль русской речи, организованный Институтом Пушкина при поддержке фонда "Русский мир".

  • Партнер акселератора Insight и проекта CryptoMarketing Сергей Дробышевский
    Замайнить Беларусь

    Эксперты рассказал о первой белорусской криптовалюте – Smart Taler - и ее возможных перспективах на внутреннем и мировом рынках.

  • Участница из России Полина Богусевич выступает в финале Детского Евровидения в столице Грузии
    Русские пришли!

    Победителем конкурса песни "Детское Евровидение 2017" стала представительница России Полина Богусевич с песней "Крылья".

  • Конституция РА.
    Основной закон

    О том, как принимали конституцию Абхазии образца 1994 года, и почему эксперты считают необходимым внести в нее изменения - в материале Sputnik.

  • Сотрудник Государственной службы исполнения наказания в здании колонии. Архивное фото
    Когти рвать!

    Ведомство разыскивает четырех подозреваемых, сбежавших из изолятора временного содержания

  • Празднование Навруза в Душанбе, архивное фото
    Нельзя и все!

    Топ-10 "нельзя" в Таджикистане, которые удивляют туристов, или почему по ряду пунктов республика обогнала другие страны, но приняла мудрое решение.

  • Пластиковые пакеты
    Пакет нужен?

    В Узбекистане предложили несколько способов решения проблемы с полиэтиленовыми пакетами, один из которых – платные пакеты.

  • Приезд Рауля Хаджимба в Южную Осетию
    Цхинвальские встречи

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и президент Абхазии Рауль Хаджимба встретились в Цхинвале в рамках официального визита абхазского лидера.

  • Покупательница в магазине
    Вам сойдет

    Эксперты установили, что для половины продуктов одинаковых марок, которые продаются в магазинах Латвии, используется менее качественное сырье, чем в Германии.

  • Литовский солдат с гранатометом
    Убийственная помощь

    Литва собирается передать Украине летальное вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мисс Вселенная-2017 представительница ЮАР Деми-Лей Нель-Петерес
"Мисс Вселенная-2017": кто победил и кто участвовал
Архивные планы подводной лодки ВМС Аргентины Сан-Хуан, 2014 год
Архивные планы подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", 2014 год
Календарь нерабочих и праздничных дней на 2018 год
Календарь нерабочих дней 2018 в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться