Горе в семье молдавского писателя Иона Друцэ

Еще одна смерть в семье молдавского писателя Иона Друцэ – спустя несколько лет после кончины одной из дочерей драматурга умерла его жена Эра Росина

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Горе в семье молдавского писателя и драматурга Иона Друцэ: в Москве на 88-м году жизни скончалась его супруга Эра Росина.

"Печальная новость пришла из Москвы. Ушла из жизни Эра Самуиловна Росина — супруга нашего великого писателя Иона Друцэ", — написала министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, брак длиной в шесть десятков лет с писателем — это самопожертвование его гению… "Но все это в таком союзе не преподносится как принесение себя в жертву, а как проявление великого и глубокого чувства", — отметила Бабук.

Эра Росина — дочь известного еврейского писателя Шмуэла (Самуила Израилевича) Росина (1892-1941), погибшего при обороне Вязьмы в Великую Отечественную Войну.

В браке с Ионом Друцэ у Эрой Росиной в 1958 году родились две девочки-близнецы. Одна из них Ольга живет в Израиле, а другая — Татьяна скончалась в 2011 году.

Соболезнования семье писателя выразил советник президента Игоря Додона Корнелиу Попович.