Сезон простуды: число заболевших растет, как обезопасить себя

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В муниципии Кишинев наблюдается рост простудных заболеваний. Об этом в понедельник на заседании муниципальных служб заявил глава управления здравоохранения столичной примэрии Михай Молдовану

"Число ОРВИ за последнюю неделю выросло на 7%. На прошлой неделе зарегистрировали 2191 случай, а на этой — 2328. Из них 1651 — у детей. Обычно дети до 6 лет болеют чаще всего. Им же больше всего требуется госпитализация", — сказал Молдовану.

Чиновник пояснил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость находится примерно на том же уровне.

"Сложной эпидемиологической ситуации нет. Пока есть лишь незначительный рост ОРВИ. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы на 99% завершили использование выделенных вакцин. Нам выделили 33,6 тысячи. Почти все они распределены между самыми уязвимыми категориями", — подчеркнул Молдовану.

Как защитить себя от вируса?

Обычно эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Молдове превышается в феврале-марте. Однако уже сейчас стоит позаботиться о профилактике простудных заболеваний.

Как подчеркивают специалисты, в холодное время года нужно выполнять простые и стандартные действия – хорошо и правильно питаться, проветривать помещения, чтобы изменять температуру воздуха и уменьшать концентрацию вируса, если он есть.

© Sputnik/ Grigoriy Vasilenko Поможет ли водка с перцем при сезонной простуде

Несмотря на приближение зимних праздников, тем, у кого ослаблен иммунитет, по возможности, следует отказаться от посещения массовых мероприятий.

Врачи советуют также пополнить запас витаминов — есть фрукты и овощи для укрепления организма. Еще полезны солнечные ванны, прогулки на воздухе и занятия спортом.

Если у человека уже появилась температура или насморк, не следует геройствовать и "дарить" свой вирус окружающим. Лучше остаться дома и лежать под одеялом.

В случае появления симптомов гриппа (кашель, температура, головные боли) нужно срочно проконсультироваться с врачом. Лечение становится гораздо более сложным, если больной обращается поздно. Во избежание распространения вируса, рекомендуется вызывать врача на дом. Лечиться самостоятельно не желательно, нужно следовать указаниям врача и пить больше жидкости.