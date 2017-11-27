Рождественскую елку в Кишинев привезут из-за границы

Рождественскую елку-рекордсменку в Кишинев доставят из-за границы: во сколько обойдется праздничное дерево

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Новогоднюю елку, которую установят на центральной площади Кишинева, доставят из украинского Ивано-Франковска. Рождественское дерево, которое выбрали к зимним праздникам, станет самым высоким, которое когда-либо украшало главную площадь страны. Ель в высоту 30 метров, окажется на 10 метров выше своих предшественниц. Сообщается на официальном сайте мэрии столицы.

Рождественская елка, которая простояла на зимние праздники в Кишиневе с 2016-ого на 2017 год, обошлась столичному бюджету в 15 тысяч леев. Ее высота составила 17 метров, а возраст дерева достигал 37 лет.

В этом году на рождественскую ель потратят тоже 15 тысяч леев.