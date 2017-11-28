Новый год – 2018 в Кишиневе: как столица готовится к зимним праздникам

Праздник к нам приходит: как Кишинев готовится к зимним торжествам – где отметить Рождество и Новый год

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Стало известно, как в Кишиневе будут отмечать зимние праздники — Рождество и Новый год. Соответствующее распоряжение, подписанное и.о. мэра (примара) Силвией Раду, появилось на официальном сайте городской администрации. Исходя из документа столичные службы уже должны начать подготовку к проведению на площади Великого национального собрания культурных мероприятий. О том, как и где встретить Новый год-2018 и Рождество можно ознакомится в материале Sputnik.

Согласно плану, муниципальные предприятия обязаны установить и украсить рождественскую елку до 30 ноября. Мэрия с елью, которая простоит до окончания новогодних праздников, уже определилась. Новый год в Кишиневе будут встречать у рекордной по высоте 29-метровой елки. Ее привезут из-за границы (Ивано-Франковск, Украина).

Зимние праздники в столице стартуют 1 декабря. Где отметить Новый год и Рождество? В первый день зимы на площади Великого национального собрания запланирован концерт, который начнется в 17.30. Рождественские огни на новогодней ели, а также иллюминация на улицах города зажгутся в 20.00.

Накануне Рождества также пройдет концентр с участием фольклорных ансамблей (17.30-21.30). А на Рождество, 25 декабря, с 18.00 до 21.00 намечен концерт с участием исполнителей народной и эстрадной музыки и хореографических ансамблей.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Елки раздора: где в Кишиневе будут праздновать Рождество и Новый год

С 26 декабря по 30 декабря, а затем со 2 по 7 января 2018 года возле Рождественкой елки пройдут утренники с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

В ночь Нового года, как уверяют в мэрии, жителей и гостей города ждет яркая шоу-программа. Новогодняя ночь стартует с 22.00. Празднование Нового года продлится до 02.00.

Затраты на проведение Рождества и Нового года в столице предусмотрены в бюджете на 2017 год.