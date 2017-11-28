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Молдова: или повысить соцвыплаты, или люди уедут

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Молдова: или повысить соцвыплаты, или люди уедут - представители руководства профсоюзов озвучили несколько инициатив

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Из-за намеченного роста доходов национального публичного бюджета в размере 7,8% необходимо выделить больше финансовых средств на оплату труда и реализацию социальных программ, заявил вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчук в ходе заседания Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам.

Молдавские леи
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"Расходы на оплату труда штатного персонала занимают значительную часть национального публичного бюджета. Но без соответствующей мотивации не представляется возможным сокращение массового оттока рабочей силы из страны. Поэтому следует разработать и утвердить законопроект о единой системе оплаты труда, чтобы в следующем году перейти к его внедрению", — отметил Саинчук.

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Он также предложил повысить с 30% до 35% размер пособия по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет — но не менее 600 леев для застрахованных лиц.

"Нужно также предусмотреть денежные средства для незастрахованных лиц по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет — чтобы сумма в 540 леев индексировалась по уровню инфляции в стране и увеличилась до 600 леев", — сказал Саинчук.

Учитывая тот факт, что по различным причинам в течение 2017 года не были использованы 13 миллионов леев, которые предназначались для санаторно-курортного лечения трудящихся, Серджиу Саинчук потребовал, чтобы данная сумма была перенесена на следующий год и составила в итоге 43 миллиона леев.

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Теги:
пособия, выплаты, бюджет, Молдова, Общество
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