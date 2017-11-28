Молдова: или повысить соцвыплаты, или люди уедут - представители руководства профсоюзов озвучили несколько инициатив

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Из-за намеченного роста доходов национального публичного бюджета в размере 7,8% необходимо выделить больше финансовых средств на оплату труда и реализацию социальных программ, заявил вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчук в ходе заседания Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Молдове некоторым бюджетникам изменят процедуру выплаты пособий

"Расходы на оплату труда штатного персонала занимают значительную часть национального публичного бюджета. Но без соответствующей мотивации не представляется возможным сокращение массового оттока рабочей силы из страны. Поэтому следует разработать и утвердить законопроект о единой системе оплаты труда, чтобы в следующем году перейти к его внедрению", — отметил Саинчук.

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Он также предложил повысить с 30% до 35% размер пособия по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет — но не менее 600 леев для застрахованных лиц.

"Нужно также предусмотреть денежные средства для незастрахованных лиц по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет — чтобы сумма в 540 леев индексировалась по уровню инфляции в стране и увеличилась до 600 леев", — сказал Саинчук.

Учитывая тот факт, что по различным причинам в течение 2017 года не были использованы 13 миллионов леев, которые предназначались для санаторно-курортного лечения трудящихся, Серджиу Саинчук потребовал, чтобы данная сумма была перенесена на следующий год и составила в итоге 43 миллиона леев.