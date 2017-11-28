Опять дожди: самый точный прогноз погоды в Молдове на 29 и 30 ноября

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КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 28 ноября, на территории всей страны ожидаются дожди. В целом температура будет держаться на уровне + 3 + 4 С. Вероятно, что во второй половине дня воздух прогреется до + 5 С.

Атмосферное давление пониженное, в утренние часы ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в сильную геомагнитную бурю во второй половине дня.

В ближайшие дни — 29 и 30 ноября — ожидается малооблачная погода, нас ожидает период дождей.

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Температура воздуха составит +3 С. В южных районах воздух прогреется до +4 + 5 С.

Праздники и народные приметы

С 28 ноября у православных христиан начинается Филипповский (Рождественский пост).

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Пост — это не только ограничение в еде, он налагает отпечаток на весь образ жизни. От развлечений в постные дни принято воздерживаться, от праздных и пустых разговоров — тоже. Не следует также ссориться с людьми, провоцировать кого-то на конфликт. Большое внимание следует уделить духовному самосовершенствованию: читать молитвы, делать добрые дела, творить милостыню, учиться терпению, кротости, смирению — главным христианским добродетелям. Словом, в период поста полагается вести строгую, но благочестивую жизнь. Для православного человека пост — это малая жертва, за ту великую благодать, которую ниспослал на народ сам Спаситель. Кроме того, есть у Филипповского поста и другая цель — очищение души перед светлым праздником Рождества Христова.