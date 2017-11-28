Почему не все пенсионеры в Молдове получили надбавку с 1 ноября

Не все пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2009-2011 годах, получили увеличенные с 1 ноября выплаты: в Национальной кассе социального страхования Молдовы пояснили, как так произошло

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Молдовы объявило, что с 1 ноября несколько десятков тысяч пенсионеров будут получать повышенную пенсию. Министр здравоохранения и социальной защиты Стела Григораш заявляла, что с этой даты будут пересчитаны пенсии граждан, вышедших на пенсию в 2009, 2010 и 2011 годах.

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Таким образом, 58,5 тысячи пенсионеров, вышедших на пенсию в 2009-2011 годах, с 1 ноября должны были получать пенсию больше на 17% (то есть +255 леев), для остальных (пенсия по инвалидности) рост составил 28% или 274 лея.

В реальности не все смогли получить надбавку к упомянутым соцвыплатам. Многие граждане, вышедшие на пенсию в 2009-2011 годах, сообщили корреспонденту Sputnik, что получили 1 ноября такую же пенсию, что и до надбавки. Таким образом, их пенсия не была увеличена ни на один бан.

Корреспондент sputnik.md обратился к главе Национальной кассе социального страхования Молдовы Лауре Греку с просьбой объяснить, почему обещанный рост не коснулся указанных получателей пенсий по возрасту и инвалидности. Чиновница подчеркнула, что действительно с 1 ноября не были пересчитаны все пенсии по возрасту и по инвалидности, установленные в период 2009-2011 годов.

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"Получатели пенсий по возрасту и по инвалидности, которые не подтвердили заработную плату, начиная с 1 января 1999 года, не воспользуются перерасчетом пенсии", — сказала Греку.

Согласно местному законодательству, среднемесячный застрахованный доход, полученный начиная с 1 января 1999 года, включаемый в расчет пенсий по возрасту и пенсий по ограничению возможностей, назначенных до 1 апреля 2017 года, валоризируется исходя из роста средней заработной платы по экономике за год, предшествовавший году назначения пенсии, в сравнении с годом, в котором был получен застрахованный доход, с определением разницы в размере пенсии.

Граждане, которые вышли на пенсию в период 2009-2011 годов и которые не получили надбавку 1 ноября, должны обратиться в территориальную кассу социального страхования по месту жительства.