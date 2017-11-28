Онкоинститут Молдовы: что ожидает его пациентов в новом 2018 году

В 2016-м году от онкологических заболеваний в Молдове скончались порядка пяти тысяч человек: что намерены сделать в Онкоинституте страны для лучшего лечения и диагностики рака

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik, Дарья Чернега. В будущем году Онкологический институт Молдовы ожидает поступления новых компьютеров, которые позволят планировать лечение на радиоактивных аппаратах, заявила Sputnik руководитель медицинского учреждения Лариса Катринич.

Собеседница также отметила, что две установки, которые в настоящее время используются в лучевой терапии, нуждаются в обновлении источника радиоактивного излучения.

"Мы уже наладили контакты с Чехией. Сразу после нового года к нам приедет бригада инженеров, чтобы разработать план мер, которые помогут поменять этот источник", — отметила глава учреждения.

Кроме того, на будущий год рассматривается возможность открытия дневного стационара для тех, кто проходит радиотерапевтическое облучение. Директор онкоинститута отметила, что 64% расходов учреждения связаны с диагностикой и медикаментами. Для того, чтобы их снизить, при аптеке создадут специализированный отдел, который займется растворением дорогостоящих лекарств. Это позволит сэкономить каждый миллилитр препаратов.

"Один флакон может стоить 25 тысяч леев. А лекарство назначается на один килограмм веса. Получается, что во флаконе остаются неиспользованные граммы, которые нужно выкинуть. С целью экономии и создается такой отдел. Мы будем использовать каждый миллилитр и каждый миллиграмм", — рассказала Катринич.

В 2016-м году от онкологических заболеваний в Молдове умерло порядка пяти тысяч человек. Как отметила директор онкологического института Молдовы, чаще всего к летальному исходу приводят рак кишечника, молочной железы и шейки матки. В этом году медучреждение стало тщательнее вести статистику. Как пояснила Катринич, в специальном регистре учитываются не только случаи, когда врачами был поставлен окончательный диагноз — рак. Иногда человек умирает от сопутствующих заболеваний, даже не зная, что у него онкология. Такие случаи тоже будут заноситься в регистр для того, чтобы иметь полную картину онкозаболеваемости в Молдове.