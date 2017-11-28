Полиция нашла мать потерявшихся в Кишиневе детей

Правоохранительные органы столицы обнаружили мать двух маленьких детей, которые потерялись в понедельник

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Полицейские выяснили, что матерью потерявшихся в воскресенье в Кишиневе детей является 27-летняя уроженка села Кипешка Шолданештского района.

© Sputnik / RODION PROCA В Кишиневе на улице нашли потерявшихся детей

Ранее в главном управлении общественного порядка Генинспектората полиции МВД РМ сообщили, что 27 ноября на улице Каля Ешилор, 55 около 16.30 участковый Инспектората полиции Буюкан нашел 7-летнюю девочку и 4-летнего мальчика.

Они были одни на остановке общественного транспорта.

Дети рассказали полицейскому, что их мама днем ранее ушла из дома, а они направились ее искать.

Страж порядка отвел детей в участок, чтобы они не замерзли на улице. Позже их отправили в центр временного.

"В ходе расследования выяснилось, что мать детей – это 27-летняя уроженка села Кипешка Шолданештского района, которая временно проживает в столице и, предположительно, злоупотребляет алкоголем. Вместе с ней и детьми живет бабушка, которая заявила, что дочь ушла в воскресенье из дома вместе с детьми", — сообщили в Инспекторате полиции Кишинева.

Как уточнили в ведомстве, женщину нашли и доставили на допрос в полицию.

"Муниципальное управление по защите прав ребенка должно решить вопрос о передаче детей их биологической матери", — заключили в полиции.