Как достается победа: история молдавских танцоров

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Молдавская пара Себастьян Кожокарь и Дария Царан стали победителями открытого чемпионата по латиноамериканским танцам Ucrainian Open Championships-2017 в категории дети до девяти лет.
Турнир прошел в 26 ноября в Киеве. В нем приняли участие более 70 пар из 12 стран. Стоит отметить, что это не первая победа молдавских спортсменов. Ранее они добились значительных результатов на аналогичных соревнованиях в Болгарии, Украине, Румынии. Ребята представляют столичный танцевальный клуб Gloria. Тренируются под руководством Александра Худорожков.
"Себастьян и Дария знакомы еще с детского сада. Заниматься танцами они начали с пяти лет и тренируются вместе ровно два года. За это время пара завоевала семь кубков на чемпионатах в Болгарии, Украине и других странах", — сказала мама мальчика Людмила Кожокарь.
Она отметила, что в каких бы соревнованиях пара не принимала участие они всегда самые маленькие в группе.
"Больше всего им удается и в принципе им нравятся латиноамериканские танцы. Стандартная программа у них не так хорошо идет — есть и третьи, и четвертые места. Тренер доволен результатами детей. У него есть планы на нашу пару", — добавила собеседница.
По ее словам, детям очень нравится заниматься танцами — тренировки проходят практически каждый день, а занятия длятся по несколько часов.
"Они очень трудолюбивы, потому что хотят хороших результатов. В субботу мы отправимся на чемпионат в Днепропетровск. Дети хотят, более того — им нравится заниматься танцами. В этом году они пошли в первый класс. Стараются быстрее сделать уроки, чтобы приступить к тренировкам. Пока все успевают", — сказала мама Себастьяна Кожокаря.
Собеседница подчеркнула: главное, чтобы эти старания и любовь к танцам сохранились и в дальнейшем, а родители всегда поддержат маленьких чемпионов.