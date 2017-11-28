Почему обозревателя "Звезды" и продюсера ВГТРК не пустили в Молдову

Во вторник в Молдову не пустили обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову: в чем причины?

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Обозревателю российского телеканала "Звезда" Алексею Самолетову и продюсеру ВГТРК Марине Сафроновой отказали во въезде в Молдову, так как они не указали цель визита в республику, заявили во вторник в пресс-службе Погранполиции страны.

"Российским гражданам не был авторизирован въезд в Молдову. Следующим рейсом они вернутся в Россию. Причина — они не указали цель визита в республику. Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения", — отметили в пресс-службе Погранполиции.

© Sputnik / NICU GONCEAR Где в Молдове тщательно досматривают личные автомобили

Самолетов и Сафронова должны были принять участие в показе документального фильма "Битва за "Салют", который должен был пройти во вторник в рамках заседания Международного медиа-клуба "Формат А3". Автором идеи и соавтором сценария этого фильма стал обозреватель "Звезды".

Как сообщила представитель Международного медиа-клуба "Формат А3" Ирина Иванченко, "запланированное на сегодня, вторник, 28 ноября, мероприятие все равно состоится".

"Фильм будет показан. Возможно, нам удастся связаться с Алексеем Самолетовым и Мариной Сафроновой по скайпу, если они не будут в это время на борту самолета", — отметила Ирина Иванченко.

Ранее власти Молдовы неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля этого года в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.