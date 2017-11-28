Сын Валерии Бобочел просит Минздрав о помощи

Алексей Бобок сообщил специалистам министерства здравоохранения о том, что препарат этеплирсен поможет в лечении миодистрофии Дюшенна, но для разрешения на его применение врачи должны взять на себя ответственность за это

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Девятнадцатилетний кишиневец Алексей Бобок, сын недавно умершей артистки Валерии Бобочел (это псевдоним, имя по паспорту — Валентина Бобок), обратился в Минздрав с просьбой помочь ему в прохождении лечения от миодистрофии Дюшенна.

Алексей Бобок уже много лет страдает мышечной дистрофией Дюшенна — редким, но крайне пагубным генетическим заболеванием, которое приводит к атрофии всех мышц тела и в итоге к смерти больного.

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Sputnik со слов Валерии Бобочел ранее публиковал информацию о том, что единственной надеждой таких больных является разработанный в США препарат этеплирсен.

Алексей адресовал свое письмо Станиславу Гроппе, представителю специальной комиссии в области неврологии при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

© Facebook / Наталья Кордуняну Скриншот публикации текста письма, которое Алексей Бобок направил в комиссию Минздрава по неврологии

В тексте опубликованного в соцсетях письма Алексей просит создать комиссию для проведения обследования, а результаты его отправить в медицинскую компанию, разработавшую этеплирсен.

"Прошу комиссию взять на себя ответственность перед компанией за правильное применение лекарства этеплирсен в целях моего выздоровления. Я очень хочу выздороветь, я должен выздороветь ради себя и ради памяти о моей матери Валентине Бобок. Я обещаю быть дисциплинированным пациентом и верю, что под Вашим руководством получится дать отпор этой болезни. Господин Гроппа, не отказывайте мне в шансе на жизнь! Затягивать нельзя!", — написал Алексей.