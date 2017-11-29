Носители фамилии Гимпу были героями Великой Отечественной войны

Архивные документы свидетельствуют о том, что немало жителей Молдовы по фамилии Гимпу воевали с нацистами в годы Великой Отечественной войны

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович рассказал корреспонденту Sputnik о редких документах, проливающих свет на подробности жизни некоторых носителей фамилии Гимпу.

"В архиве Министерства обороны России я обнаружил несколько наградных листов периода Великой Отечественной войны. В одном из них речь идет о младшем сержанте Антоне Гимпу, который был награжден орденом Отечественной войны второй степени", — рассказал Петрович.

По его словам, младший сержант Гимпу участвовал в боях в апреле 1945 года за расширение плацдарма на реке Одер и за окраины Берлина. Из своего пулемета он подавил две огневых точки противника, дав возможность стрелковым подразделениям успешно взять населенный пункт.

"Другие два наградных листа касаются рядовых Красной Армии Архипа Гимпу и Алексея Гимпу", — сказал Петрович.

Архип Георгиевич Гимпу был награжден орденом Славы третьей степени за то, что в апреле 1945 года вместе с группой саперов провел разминирование четырех минных полей, обезвредил 77 мин и взорвал три баррикады противника.

Алексей Георгиевич Гимпу также получил орден Славы третьей степени.

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В апреле 1945 года в бою за город Метгетен он ворвался в траншею противника и автоматным огнем и ручными гранатами уничтожил двух автоматчиков противника и захватил другие позиции гитлеровцев.

Когда же враг предпринял контратаку, красноармеец Гимпу не покинул занятого им рубежа.

В этом бою он был ранен.