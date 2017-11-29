Появились кандидаты на пост директора антикоррупционного центра

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Четыре кандидата подали документы для участия в конкурсе на пост директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ), заявила в среду председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Раиса Апольски.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Национальный антикоррупционный центр Молдовы остается без руководства

Речь идет о Вячеславе Гуцане (Академия полиции имени "Штефана чел Маре), главе управления уголовного преследования НАЦ Богдане Зумбряну, еще одном представителе НАЦ Игоре Карлашуке и юристе Андриане Морой.

"До 17.00 у кандидатов еще есть время. Следующий этап – проанализировать CV и провести сам конкурс", — сказала Апольски.

Конкурс на пост директора НАЦ был инициирован 19 октября и завершится 29 ноября. Мандат действующего руководителя структуры Виорела Кетрару истек 25 октября этого года.

Согласно местному законодательству, глава антикоррупционного центра назначается на пятилетний срок большинством голосов депутатов без возможности назначения на новый срок. Должность руководителя НАЦ несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью — за исключением научной, преподавательской и творческой.

Кандидат на должность директора отбирается на основе конкурса, организуемого комиссией парламента по вопросам права, назначениям и иммунитету с привлечением в качестве наблюдателей представителей гражданского общества.