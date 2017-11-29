Когда в Молдове снизятся тарифы: депутаты сделали важное заявление

Депутаты признают кошмарный рост цен в Молдове: социалисты предложили ввести мораторий на повышение тарифов на услуги и снизить тариф на газ

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Граждане Молдовы живут в нищете и экономят на всем, чтобы купить продукты первой необходимости. Такого мнения придерживаются депутаты фракции Партии социалистов республики (ПСРМ), которые настаивают на снижении тарифа на газ для населения в два раза, а также наложить мораторий на повышение тарифов на услуги.

Как отметил депутат парламента от фракции ПСРМ Владимир Головатюк, "несмотря на заявления властей и официальные данные об экономическом росте, ситуация в экономике остается крайне сложной".

По его словам, на проводимую правительством политику бизнес реагирует закрытием предприятий, а иностранные инвесторы просто не приходят в страну. Кроме того, как добавил депутат, за последние два года в Молдове происходит сокращение реальных расходов населения. Он отметил, что люди экономят на всем, чтобы просто выживать.

Как отметил Головатюк, причина — неконтролируемый рост цен и тарифов при отсутствии адекватной системы поддержки уязвимых слоев населения.

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Депутат привел данные статистики, в октябре этого года по сравнению с октябрем 2009 года общий уровень цен увеличился на 68%, а отдельные товары первой необходимости более значительно подорожали.

За что стали платить больше?

сливочное и растительное масло, а также на сахар — на 78-85%;

яйца — в 2,1 раза;

фрукты в целом — в 4,2 раза;

лук — на 80%;

чеснок и огурцы — в 3,2 раза;

помидоры — в 4,6 раза;

фрукты — в 2,7 раза;

виноград — в 3,8 раза;

услуги здравоохранения — в 2,2 раза;

плата за проезд на железнодорожном транспорте — в 2,5 раза.

Головатюк отметил, что если цены на перечисленные товары не регулируются государством, и население как-то может сокращать свое потребление этих продуктов, то недопустимым является повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Тарифы растут

За 2010-2017 годы тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли почти в два раза:

на электроэнергию — на 82%;

на воду и канализацию — в 2,5 раза;

на горячую воду — в 2,1 раза;

центральное отопление — на 70%.

Сколько платим за газ?

"Особо следует отметить тариф на газ для потребителей. С 2010 по настоящее время он увеличен на 76%. При этом цена газа, поставляемого Газпромом в Молдову, сократилась за этот период более чем в два раза", — сказал Головатюк.

Он отметил, что "Молдовагаз" платит "Газпрому" 174 доллара за тысячу кубометров газа, а население платит молдавскому поставщику 346 долларов. "Это является несправедливым и экономически неправильным", — подчеркнул депутат.

По словам депутата-социалиста Влада Батрынчи, правительство должно предпринять срочные меры, чтобы остановить обнищание населения республики. "Они говорят, что зарплаты в республике растут. В леях, может быть, это так и выглядит", — сказал Батрынча.

Как отметил парламентарий, из-за ослабления лея средняя зарплата в Молдове сократилась на 60 долларов. В 2009 году она составляла 335 долларов, а в 2017 — уже 270 долларов.

В то же время, как добавил он, что цены на медикаменты, продовольственные товары, коммунальные услуги увеличиваются ежегодно.

Каковы дальнейшие шаги?

Социалисты потребовали от Национального агентства по регулированию в энергетике ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию, воду и канализацию, центральное отопление и горячую воду, а также "снизить тариф на газ, отпускаемый населению, с учетом предшествующих понижений цены "Газпрома" на газ, получаемый Молдовой".

Также депутаты обратились, чтобы правительство совместно с НАРЭ провели доскональный анализ финансово-экономической деятельности поставщиков коммунальных услуг населению. Кроме того, к кабмину есть просьба разработать план мероприятий по обеспечению эффективной и рентабельной деятельности предприятий-монополистов "Apa-Canal" и "Termoelectrica".