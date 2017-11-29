18:04 29 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Оплата услуг ЖКХ

Когда в Молдове снизятся тарифы: депутаты сделали важное заявление

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
24810

Депутаты признают кошмарный рост цен в Молдове: социалисты предложили ввести мораторий на повышение тарифов на услуги и снизить тариф на газ

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Граждане Молдовы живут в нищете и экономят на всем, чтобы купить продукты первой необходимости. Такого мнения придерживаются депутаты фракции Партии социалистов республики (ПСРМ), которые настаивают на снижении тарифа на газ для населения в два раза, а также наложить мораторий на повышение тарифов на услуги.

Покупатели в торговом зале гипермаркета
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Жители Молдовы плакали, но покупали: на что взвинтили цены в стране

Как отметил депутат парламента от фракции ПСРМ Владимир Головатюк, "несмотря на заявления властей и официальные данные об экономическом росте, ситуация в экономике остается крайне сложной".

По его словам, на проводимую правительством политику бизнес реагирует закрытием предприятий, а иностранные инвесторы просто не приходят в страну. Кроме того, как добавил депутат, за последние два года в Молдове происходит сокращение реальных расходов населения. Он отметил, что люди экономят на всем, чтобы просто выживать.

Как отметил Головатюк, причина — неконтролируемый рост цен и тарифов при отсутствии адекватной системы поддержки уязвимых слоев населения.

Оплата коммунальных услуг
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Что еще придумали: в Молдове могут ввести новую формулу расчета тарифов

Депутат привел данные статистики, в октябре этого года по сравнению с октябрем 2009 года общий уровень цен увеличился на 68%, а отдельные товары первой необходимости более значительно подорожали.

За что стали платить больше?

 

  • сливочное и растительное масло, а также на сахар — на 78-85%;
  • яйца — в 2,1 раза;
  • фрукты в целом — в 4,2 раза;
  • лук — на 80%;
  • чеснок и огурцы — в 3,2 раза;
  • помидоры — в 4,6 раза;
  • фрукты — в 2,7 раза;
  • виноград — в 3,8 раза;
  • услуги здравоохранения — в 2,2 раза;
  • плата за проезд на железнодорожном транспорте — в 2,5 раза.

Головатюк отметил, что если цены на перечисленные товары не регулируются государством, и население как-то может сокращать свое потребление этих продуктов, то недопустимым является повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Тарифы растут

За 2010-2017 годы тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли почти в два раза:

  • на электроэнергию — на 82%;
  • на воду и канализацию — в 2,5 раза;
  • на горячую воду — в 2,1 раза;
  • центральное отопление — на 70%.

Сколько платим за газ?

"Особо следует отметить тариф на газ для потребителей. С 2010 по настоящее время он увеличен на 76%. При этом цена газа, поставляемого Газпромом в Молдову, сократилась за этот период более чем в два раза", — сказал Головатюк.

Он отметил, что "Молдовагаз" платит "Газпрому" 174 доллара за тысячу кубометров газа, а население платит молдавскому поставщику 346 долларов. "Это является несправедливым и экономически неправильным", — подчеркнул депутат.

Штаб-квартира Международного валютного фонда
© Flickr/ Shiny Things
Все идет по плану МВФ: тарифы растут, а власти довольны

По словам депутата-социалиста Влада Батрынчи, правительство должно предпринять срочные меры, чтобы остановить обнищание населения республики. "Они говорят, что зарплаты в республике растут. В леях, может быть, это так и выглядит", — сказал Батрынча.

Как отметил парламентарий, из-за ослабления лея средняя зарплата в Молдове сократилась на 60 долларов. В 2009 году она составляла 335 долларов, а в 2017 — уже 270 долларов.

В то же время, как добавил он, что цены на медикаменты, продовольственные товары, коммунальные услуги увеличиваются ежегодно.

Каковы дальнейшие шаги?

Социалисты потребовали от Национального агентства по регулированию в энергетике ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию, воду и канализацию, центральное отопление и горячую воду, а также "снизить тариф на газ, отпускаемый населению, с учетом предшествующих понижений цены "Газпрома" на газ, получаемый Молдовой".

Также депутаты обратились, чтобы правительство совместно с НАРЭ провели доскональный анализ финансово-экономической деятельности поставщиков коммунальных услуг населению. Кроме того, к кабмину есть просьба разработать план мероприятий по обеспечению эффективной и рентабельной деятельности предприятий-монополистов "Apa-Canal" и "Termoelectrica".

По теме

Откровения кишиневского таксиста: кризис такси решит повышение тарифа
В Кишиневе хотят повысить тарифы на проезд в троллейбусах и автобусах
Поднимут ли в Молдове тариф на горячую воду
Теги:
когда снизят тариф, кошмарный рост, рост тарифов, рост цен, Влад Батрынча, Владимир Головатюк, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Георгиевская ленточка - символ Победы
    Не тех прославляешь!

    Депутата краевой думы в Латвии заподозрили в прославлении величия России и пожаловались на нее в Госслужбу качества образования.

  • Игрушечные солдатики, архивное фото
    История игрушек

    В Литве требуют запретить продажу игрушек, изображающих российских военных и технику, как "поощряющих покушение на суверенность государства".

  • Елка и Рождественский рынок на Ратушной площади
    Рождество по-эстонски

    Рождественский рынок в Старом Таллинне оказался под прицелом Языковой инспекции: ведомство проверяет уровень знания эстонского уличными торговцами.

  • Встреча Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева в Минске
    Самые близкие

    Стран ближе России, Беларуси и Казахстана на планете нет, заявил Александр Лукашенко на двусторонней встрече с Нурсултаном Назарбаевым.

  • ракетный комплекс Джавелин
    Ожидаемая реакция

    Россия осудила планы США продать ПТРК Грузии - в Тбилиси заявили, что и не ждали положительной реакции Москвы на углубление сотрудничества с Пентагоном.

  • Военнослужащие российской военной базы в Гудауте рядом с бронетранспортером БТР-82АМ во время тренировки по противодействию терроризму
    Перевооружились

    За последние три года российская база ЮВО в Абхазии в рамках переоснащения современным вооружением получила более 100 новейших боевых машин.

  • Заседание наблюдательного совета особой экономической зоны Лотос
    С высоты виднее

    Азербайджан заинтересовался покупкой российских дронов, выполняющих анализ рыбных запасов, мониторинг окружающей среды и нефтегазовых месторождений.

  • Президенты Ирана Хасан Роухани и Армении Серж Саргсян
    Армянский заслон

    Ереван не позволит сделать из Тегерана изгоя и при любых перипетиях международной политики никогда не бросит своего друга и союзника.

  • Подземный переход в Астане, архвиное фото
    Подземная Астана

    Лауреат Нобелевской премии по "зеленой" экономике Рае Квон Чунг считает, что в Астане можно построить подземный город по аналогии с европейскими странами.

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. 29 ноября, 2017 года
    Рабочий визит

    Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Россию встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

  • Судебное заседание, архивное фото
    Справка на свадьбу

    В Таджикистане предадут суду специалиста по регулированию обрядов - его уличили в получении денег за выдачу справок для проведения свадеб.

  • Международный валютный фонд
    Прозрачная экономика

    Узбекская экономика станет прозрачней для МВФ: республика до конца года намерена вступить в расширенную Общую систему распространения данных.

  • Самолет Boeing 747
    Без пересадок

    Попасть из Владикавказа в Стамбул теперь можно без пересадок – компанию "Ютэйр" будет выполнять прямые рейсы по средам и воскресеньям.

  • Георгиевская ленточка - символ Победы
    Не тех прославляешь!

    Депутата краевой думы в Латвии заподозрили в прославлении величия России и пожаловались на нее в Госслужбу качества образования.

  • Игрушечные солдатики, архивное фото
    История игрушек

    В Литве требуют запретить продажу игрушек, изображающих российских военных и технику, как "поощряющих покушение на суверенность государства".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Буддистский монах напротив рождественской декорации в Токио
Новый год 2018 и Рождество: как готовятся в разных странах
В московском метро появился поезд, посвященный истории ЧМ по футболу
В московском метро появился поезд, посвященный истории ЧМ по футболу
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться