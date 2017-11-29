Что говорят синоптики: каким будет первый день зимы в Молдове

Прогноз погоды: каким будет первый день зимы в Молдове – ожидать ли 1 декабря снегопадов или грядет потепление

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Первый день зимы в Молдове будет достаточно теплым. Об этом свидетельствуют данные прогноза погоды по республики, опубликованном на сайте Государственной гидрометеорологической службы страны.

В пятницу, 1 декабря, в Молдове ожидаются слабые дожди. На севере республике температурный максимум достигнет +5..+8 градусов по Цельсию. В центральных районах страны также ожидаются небольшие осадки, но будет еще теплее. Воздух прогреется до +9..+13. На юге республики днем прогнозируется от +10 до +14. На следующий день по всей стране ожидаются дожди. Температурный режим не изменится.

С воскресенья немного похолодает. Средний температурный максимум по стране составит уже +7..+10. Также прогнозируются слабые осадки.

В начале следующей недели столбики термометров покажут в среднем +3..+6. На большей части территории республики ожидаются осадки, а на севере страны — в ночные часы может быть и небольшой снег с дождем.

© Photo: Государственная гидрометеорологическая служба Прогноз погоды в Молдове

Согласно народным приметам, о том, какая будет зима можно судить по первому дню декабря.