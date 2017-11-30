Страшно представить: какой будет судьба Кишинева через 100 лет

Столичные власти сдали под застройку и снос множество исторических зданий. Эксперты утверждают, что такими темпами Кишинев может остаться без архитектурного наследия.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik, Юлия Липовая. В Кишиневе через 100 лет может уже не остаться исторического архитектурного наследия, заявил руководитель "Русского историко-патриотического клуба" Алексей Петрович.

По его мнению, решение о закрытии Агентства по инспектированию и реставрации памятников — это капитуляция властей перед коррупцией в Кишиневе. Подобным решением, как считает Петрович, руководство столицы показывает свое отношение к истории, культуре и архитектуре города. По его словам, в развивающейся стране закрытие таких учреждений неприемлемо. Собеседник уточнил, что власти сдали под застройку и снос очень много исторических зданий.

Эксперт отметил, что директор агентства Ион Штефэницэ пытался защищать историческое наследие Кишинева, но все было безуспешно.

"На моих глазах многие дома разрушались и потом просто исчезали. На их месте вырастали новострои. Причем все это в центре, в исторической части города, которая защищена законом. Там не должно возводиться построек, которые бы портили вид города", — заявил собеседник.

Он добавил, что таким образом в Кишиневе через каких-то 100 лет может уже не остаться исторического архитектурного наследия.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Полный финиш: Киртоакэ дотянулся до новогодних елок в Канаде и Тюмени

Петрович подчеркнул, что государственная структура не могла достойно справиться со сложившейся ситуацией в городе. Теперь власти уже намерены переложить эти задачи на плечи неправительственных организаций, которые, по мнению собеседника, могут с этим не справиться.

"Я как руководитель общественной организации могу заявить, что наше государство не готово работать с НПО, оно еще политически не доросло", — отметил Петрович.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>