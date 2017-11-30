Холодно и сыро: точный прогноз погоды на 1 и 2 декабря

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КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 30 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. В целом температура будет держаться на уровне + 9 + 11 С.

Атмосферное давление пониженное, однако без заметных геомагнитных возмущений.

В ближайшие дни — 1 и 2 декабря — Молдову ожидают дожди.

Температура воздуха составит +8 С. В южных районах воздух прогреется до +10 + 11 С.

Праздники и народные приметы

Обычно 30 ноября уже выпадал снег, а потому, на Руси были распространены народные гуляния, в которых принимали участие и взрослые, и дети.

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В церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца, который, согласно историческим данным, жил примерно в III веке на территории Малой Азии. Родился Григорий в Неокесарии в семье язычника. Получив прекрасное образование, он стал стремиться к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем, только после того, как прочел Евангелие. Далее Григорий принимает крещение и становится проповедником. Он ведет исключительно праведный образ жизни, что не слишком нравится его товарищам. Однажды друзья решили обмануть Григория, совратить его и послать блудницу, которая стала требовать с него оплату за грех, якобы им совершенный. Григорий ничего не совершал, но деньги заплатил, и после этого женщина в тот час упала на землю, стала биться в припадке и призналась в обмане. После этого бесы оставили блудницу. Сам Григорий принял решение удалиться в пустыню и жить там до конца своих дней. Правда, судьба распорядилась иначе, и совсем скоро он стал епископом Неокесарии, совершив множество праведных дел и чудес.

У православных христиан начался Филипповский (Рождественский пост).

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Пост — это не только ограничение в еде, он налагает отпечаток на весь образ жизни. От развлечений в постные дни принято воздерживаться, от праздных и пустых разговоров — тоже. Не следует также ссориться с людьми, провоцировать кого-то на конфликт. Большое внимание следует уделить духовному самосовершенствованию: читать молитвы, делать добрые дела, творить милостыню, учиться терпению, кротости, смирению — главным христианским добродетелям. Словом, в период поста полагается вести строгую, но благочестивую жизнь. Для православного человека пост — это малая жертва, за ту великую благодать, которую ниспослал на народ сам Спаситель. Кроме того, есть у Филипповского поста и другая цель — очищение души перед светлым праздником Рождества Христова.