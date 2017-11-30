Как супермаркеты Кишинева ради продаж прибегают к мошенничеству

Уловки супермаркетов: на что стоит обращать внимание покупателям и как не попасться на обман

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Кишиневским потребителям нигде нельзя расслабляться — подвоха стоит ожидать и на рынке, и в магазине, и в проверенных торговых точках. Поход за продуктами превращается в настоящий квест на проверку внимательности и отстаивание своих прав. Пользователь социальной сети Facebook Олег Цопа рассказал о своем походе в один из магазинов крупной сети супермаркетов Кишинева и о том, как его попытались обмануть. Мужчина купил чуть больше ста граммов голубики, которая обошлась ему чуть ли ни на вес золота.

"Цена на товар за один килограмм оказалась на 200 лей выше, чем указанная на полке. Обман обнаружился уже дома", — поделился мужчина.

По его словам, после обращения к администратору торговой точки, "разницу в цене вернули, сказав, что это техническая ошибка".

"Читал, что таким видом жульничества промышляют многие супермаркеты, но не думал, что столкнусь с этим сам. Вывод: проверяйте соответствие цен постоянно, вне зависимости от репутации магазина", — отметил кишиневец.

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