Чиновникам в Молдове хотят повысить зарплату

Проект закона по внесению поправок в Закон о системе оплаты труда государственных служащих уже опубликован

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Государственная канцелярия обнародовала проект о внесении изменений в ряд законодательных актов, в том числе речь идет о росте зарплат для части госслужащих.

Согласно разработанной инициативе, планируется добавить новый пункт в статью 6 Закона о системе оплаты труда госслужащих.

"Должностная зарплата государственных служащих 23 уровня оплаты труда увеличивается на 5%, если их деятельность предполагает хранить государственную тайну, в связи с выполняемой деятельностью, а также с информацией и документами, с которыми они знакомятся по долгу службы", — так будет звучать пункт 4/1 указанного закона.

В данном нормативном акте предусмотрено, что оплата труда государственных служащих разделена на 23 уровня, а 23-й – самый высокий.

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При этом, он также делится на несколько степеней. Зарплата первой степени составляет 7,8 тысячи леев, а пятой – 10 тысяч 140 леев.

То есть предлагаемое повышение для чиновников этого уровня составит 390-507 леев.

Согласно данным Национального бюро статистики, средняя номинальная зарплата в Молдове в третьем квартале 2017 года составила 5 тысяч 809,1 лея. При этом, бюджетники за отчетный период в среднем получили 4 тысячи 990,7 лея, а в реальном секторе трудящимся насчитали по 6 тысяч 132,2 лея.

Самый маленький показатель средней зарплаты продолжает оставаться у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — всего 3 тысячи 209,3 лея, а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора — 12 тысяч 775,1 лея.

Согласно статистике, на 1 ноября текущего года средний размер пенсии в республике достиг отметки в тысячу 495,72 лея.

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