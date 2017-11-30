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Дело "пьяного младенца" передано в суд: сколько грозит виновнику ДТП

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Общество
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Новый поворот в деле "пьяного младенца": что говорят прокуроры о нашумевшей истории

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Молдавские прокуроры завершили расследование и передали в суд уголовное дело на мужчину, сбившего коляску с "пьяным ребенком".

"Прокуратура района Штефан-Водэ завершила расследование и передала в суд уголовное дело на мужчину, который обвиняется в нарушении правил безопасности движения лицом, управляющим транспортным средством, что привело к смерти человека, совершенное в состоянии опьянения и оставлении места ДТП", — сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в прокуратуре, инцидент произошел вечером 20 августа этого года. Там подчеркнули, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав, управлял автомобилем модели ВАЗ.

Стела Григораш
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"Мужчина ехал по одной из центральных улиц села Брезоая. В определенный момент он потерял управление, выехал на встречную полосу и сбил коляску, которая находилась возле обочины. Трагедия произошла на глазах у матери ребенка, разговаривавшей с односельчанкой в двух шагах от коляски", — отметили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, находившийся в коляске четырехмесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Экспертиза показала, что серьезные телесные повреждения, причиненные младенцу, стали причинами его смерти. Ранее начальник районной прокуратуры Штефан-Водэ Петр Тофан сообщил, что исследование также показало, что в крови младенца обнаружили 0,44 промилле алкоголя. По его словам, в повторной экспертизе нет смысла, так как это не повлияет на квалификацию деяния, совершенного обвиняемым.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что "сразу после происшествия водитель в возрасте 20 лет покинул место ДТП, оставив автомобиль на месте аварии". В правоохранительных органах подчеркнули, что обвиняемый сбежал домой, однако в скором времени водителя задержали.

"В ходе проведения экспертизы выяснилось, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,12 мг/л. Виновному грозит 4-8 лет тюрьмы с лишением водительских прав на срок до пяти лет", — отметили в Генпрокуратуре.

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Теги:
пьяный ребенок, пьяный младенец, водитель, прокуроры, суд, Молдова, Общество
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