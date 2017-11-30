Руководители двух управлений мэрии Кишинева уволены

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Исполняющая обязанности примара молдавской столицы Силвия Раду подписала в четверг распоряжение об отставке главы управления транспорта и путей сообщений Олега Поятэ и руководителя управления образования, молодежи и спорта Александру Фляша.

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Как указано в сообщении, "решение об отставке принято после анализа деятельности". Оба чиновника, по мнению Раду, плохо справлялись с обязанностями по руководству управлениями, что нанесло ущерб сферам деятельности, за которые они отвечали.

В частности, управление транспорта до сих пор не заключило контракты по содержанию дорог в 2018 году и не выполнило свои обязательства по нанесению дорожной разметки, установки знаков, не подготовилось должным образом к началу зимы, не приняло меры по ремонту разбитых дорог.

Что касается управления образования, то последней каплей стал случай в детсаду №157, а также нарушения в процессе обучения в лицее имени Михая Еминеску, где ремонт сделан не должным образом, а деньги за него перечислены.

"За необоснованную оплату таких работ, за безответственную растрату публичных денег и.о. примара обратится с уголовной жалобой, чтобы правоохранительные органы проверили, есть ли в таких действиях состав преступления", — подчеркнули в местной администрации.

Исполнять обязанности главы управления транспорта будет заместитель руководителя Виталие Бутучел, а в управлении образования – Виорика Негрей, которая также находится в должности заместителя этого управления.

"В ближайшее время на обе вакантные должности организуют конкурс. Исполнять обязанности глав управлений будут до выявления победителей конкурса", — говорится в сообщении примэрии.