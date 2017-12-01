08:12 01 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Жилые дома

Сколько еще осталось существовать хрущевкам без капитального ремонта

© Sputnik/ Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
509 0 0

В столице Молдовы насчитывается порядка 450-ти многоэтажных строений, в народе именуемых "хрущевки": в каком они состоянии и попадут ли под снос

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik, Дарья Чернега. Финансовую ответственность за ремонт хрущевок должны нести жильцы этих домов, заявил Sputnik начальник управления жилого фонда примарии Кишинева Геннадий Дубица.

Чиновник заявил, что данное правило действует еще с 1993 года, когда начался процесс приватизации жилого фонда. С тех пор собственниками жилых многоэтажек считаются владельцы квартир, и они же ответственны за сбор необходимых для ремонта средств, дал понять Дубица. По словам чиновника, срок эксплуатации хрущевок составляет от шестидесяти до ста лет, и на данном этапе они пригодны для жилья. Однако эти здания нуждаются в капитальном ремонте — замене крыш, окон и т.д.

"Одна из основных проблем этих зданий — повышенное энергопотребление. Кроме того, сети расположены таким образом, что их неудобно обслуживать. У многих домов подобного типа нет подвалов, и сети проходят через пол", — сказал собеседник.

Квартиры
© Sputnik/ Rodion Proca
Выдержат ли кишиневские "хрущевки" сильное землетрясение

Кроме того, вентиляционные системы в домах, построенных в 60 годы, во многих случаях вышли из строя и тоже нуждаются в ремонте. Сколько времени "протянут" хрущевки, если жильцы не будут вкладывать в них, в примарии затрудняются ответить. Для этого необходимо провести паспортизацию каждого здания, которая предполагает дорогостоящую техническую экспертизу. По словам Дубицы, пока не определен источник финансирования этих работ. Некоторые надежды городские чиновники связывают с проектом по улучшению энергоэффективности зданий, в который войдут и строения, в народе называемые хрущевки.

"Проект предусматривает комплексный ремонт, который будет делаться в комплексе. Он коснется вентиляционных систем, термоизоляции, замены окон и крыш. Это европейский кредит. На первом этапе жильцы будут оплачивать 10% от его стоимости", — рассказал Дубица.

По данным примарии Кишинева, в столице Молдовы насчитывается около 450 многоэтажных домов, которые были построены в 60 годы прошлого века.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Анти-Киртоакэ: в России показали, как нужно ремонтировать хрущевки
Теги:
хрущевки, состояние, ремонт, Геннадий Дубица, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Газовая плита
    Заплатят все

    За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.

  • Антакальнисское кладбище в Вильнюсе, архивное фото
    Наказание памяти

    Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.

  • Дача взятки бизнесмену
    Закачалось кресло

    Владельцы крупнейшего мясокомбината Балтии вынуждены подтвердить подозрения против руководителей предприятия, под ударом - министр экономики Эстонии.

  • Вице-премьер Михаил Русый
    Деревня будущего

    Белорусский вице-премьер Михаил Русый рассказал, как будут выглядеть "деревни будущего", создавать которые начнут в следующем году.

  • Бахтияр Асланбейли
    Грузинский коридор

    Вице-президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли рассказал о важной роли Грузии в транспортировке каспийского газа в Европу.

  • Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
    "Охота" за туристом

    Как развивается туристическая отрасль в Израиле, Крыму и Краснодарском крае, и чем в этой области может похвастаться Абхазия – в материале Sputnik.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    "Статусное" море

    В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.

  • Коньяк
    Ну, за справедливость!

    В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.

  • Пульт дистанционного управления от телевизора
    Вне эфира

    Вещание телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" прекратится в Казахстане из-за увеличения стоимости ретрансляции.

  • Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Я только учусь!

    Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.

  • Газовая плита
    Заплатят все

    За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.

  • Антакальнисское кладбище в Вильнюсе, архивное фото
    Наказание памяти

    Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Privé Fashion Events
Красота и стиль: девять молдавских модельеров показали свои коллекции
Навка и Чернышев выступили на открытии катка на Красной Площади
Навка и Чернышев выступили на открытии катка на Красной Площади
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ - эволюция автомобилей и модельный ряд

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться