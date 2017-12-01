Сколько еще осталось существовать хрущевкам без капитального ремонта

В столице Молдовы насчитывается порядка 450-ти многоэтажных строений, в народе именуемых "хрущевки": в каком они состоянии и попадут ли под снос

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik, Дарья Чернега. Финансовую ответственность за ремонт хрущевок должны нести жильцы этих домов, заявил Sputnik начальник управления жилого фонда примарии Кишинева Геннадий Дубица.

Чиновник заявил, что данное правило действует еще с 1993 года, когда начался процесс приватизации жилого фонда. С тех пор собственниками жилых многоэтажек считаются владельцы квартир, и они же ответственны за сбор необходимых для ремонта средств, дал понять Дубица. По словам чиновника, срок эксплуатации хрущевок составляет от шестидесяти до ста лет, и на данном этапе они пригодны для жилья. Однако эти здания нуждаются в капитальном ремонте — замене крыш, окон и т.д.

"Одна из основных проблем этих зданий — повышенное энергопотребление. Кроме того, сети расположены таким образом, что их неудобно обслуживать. У многих домов подобного типа нет подвалов, и сети проходят через пол", — сказал собеседник.

© Sputnik/ Rodion Proca Выдержат ли кишиневские "хрущевки" сильное землетрясение

Кроме того, вентиляционные системы в домах, построенных в 60 годы, во многих случаях вышли из строя и тоже нуждаются в ремонте. Сколько времени "протянут" хрущевки, если жильцы не будут вкладывать в них, в примарии затрудняются ответить. Для этого необходимо провести паспортизацию каждого здания, которая предполагает дорогостоящую техническую экспертизу. По словам Дубицы, пока не определен источник финансирования этих работ. Некоторые надежды городские чиновники связывают с проектом по улучшению энергоэффективности зданий, в который войдут и строения, в народе называемые хрущевки.

"Проект предусматривает комплексный ремонт, который будет делаться в комплексе. Он коснется вентиляционных систем, термоизоляции, замены окон и крыш. Это европейский кредит. На первом этапе жильцы будут оплачивать 10% от его стоимости", — рассказал Дубица.

По данным примарии Кишинева, в столице Молдовы насчитывается около 450 многоэтажных домов, которые были построены в 60 годы прошлого века.

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