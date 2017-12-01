Дождливые выходные: точный прогноз погоды на 2 и 3 декабря

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КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 1 декабря, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, туманы, местами пройдут кратковременные дожди. В целом температура будет держаться на уровне + 10 + 12 С.

Атмосферное давление пониженное, возможны небольшие геомагнитные возмущения.

В ближайшие дни — 1 и 2 декабря — Молдову ожидают дожди.

Температура воздуха составит + 10 С. В южных районах воздух прогреется до +10 + 11 С.

Праздники и народные приметы

В этот день внимательно наблюдали за природными явлениями, поскольку считалось, что сегодня можно определить, какой будет погода зимой.

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В церкви 1 декабря почитается память святых мучеников Романа и Платона, которые пострадали за веру в IV веру. Известно, что Платон был братом мученика Антиоха — вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство буквально в начале своей юности. В частности, Платон очень часто встречался с язычниками и беседовал с ними для того чтобы обратить в веру. Происходило это во времена правления императора Агриппина, который отличался нетерпимостью к приверженцам христианского учения. Неудивительно, что он распорядился арестовать Платона и устроил суд, на котором требовал, чтобы проповедник отрекся от своих убеждений. Платон отказался сделать это, за что был замучен и убит.